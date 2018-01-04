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قطاع الموارد المائية حريص على "التكفل التام " بمشاريع الصرف الصحي لحماية المواطن والبيئة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات
قطاع الموارد المائية حريص على &quot;التكفل التام &quot; بمشاريع الصرف الصحي لحماية المواطن والبيئة

الجزائر-  أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم  الخميس بالجزائر أن القطاع يعكف في إطار برنامج الحكومة على "التكفل التام"  بتطوير مجال الصرف الصحي من أجل حماية صحة المواطن والموارد المائية وكذا  المساحات المسقية والبيئة.

وأوضح الوزير في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قطاع  الموارد المائية يعد من بين القطاعات الثلاث التي استفادت من رفع التجميد عن  المشاريع الحيوية, والتي تتضمن 112 مشروعا خاصا بالصرف الصحي بقيمة مالية  قدرها 90 مليار دج كانت مجمدة منذ سنة  2014.

وفي رده على سؤال يتعلق بوضع الصرف الصحي في ولاية بشار, قال الوزير أن هذه  الاخيرة استفادت من محطة تصفية للمياه المستعملة بقيمة 4 مليار دج في اطار  برنامج 2018 وبطاقة استيعاب تصل الى 20 مليون متر مكعب في السنة, والتي سيتم  الاعلان عن المناقصة الخاصة بها قريبا.

كما استفادت الولاية من انجاز 1000 كم من قنوات شبكة الصرف الصحي منها ازيد  من 200 كم لفائدة البلدية المركزية , حيث انتقلت نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي  في الولاية الى 90 في المائة خلال 2017 مقابل 78 في المائة سنة 2000.

كما برمج القطاع عدة مشاريع تندرج في اطار انجاز وتجديد القنوات الرئيسية  للصرف الصحي  بمبلغ 2 مليار دج , فيما ستعرف 4 بلديات استلام انظمة معالجة  طبيعية , بكل من تاغيت وبني ونيف وبني عباس ولحمر.

كما تم تسجيل في 2018 عمليات هامة بمبلغ 950 مليون دج في مجال الصرف الصحي,  وتتمثل في انجاز القناة الرئيسية للصرف الصحي للمجمع السكني الجديد شرق  الولاية الذي يضم ازيد من 3590 مسكن.

بالإضافة الى ذلك تمت برمجة انجاز القناة الرئيسية لحي سيدي البشير وتجزئة  لالة عائشة التي تحتوي على 7000 قطعة أرضية وانجاز القناة الرئيسية للحي  الجديد بمدينة العبادلة. 

كما ستستفيد عدة بلديات من الولاية من عمليات عديدة بعنوان 2018, الى جانب  اعداد دراسة خاصة لتحسين سعة ومسار واد بشار, ويقترح القطاع تسجيل عملية خاصة  بعد استكمال الدراسة التي بلغت اطوارها الاخيرة , اضافة الى ذلك توجد دراسة  لحماية اودية كزاز, ايكلي, تاغيت, عبادلة وغيرها من الاودية في الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
قطاع الموارد المائية حريص على "التكفل التام " بمشاريع الصرف الصحي لحماية المواطن والبيئة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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