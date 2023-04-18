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بترول : الأوبيب حققت نجاحا في تحسين الأسعار سنة 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 08:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 121 مرات
بترول : الأوبيب حققت نجاحا في تحسين الأسعار سنة 2017

واشنطن - شهد سوق البترول تحسنا في الأسعار سنة 2017 بفضل  الجهود المبذولة من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) حيث سجلت أسعار  النفط ارتفاعا بالرغم من زيادة  العرض الأمريكي, حسبما أكدته اليوم الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه "بالرغم من الإنتاج البترولي الأمريكي المرتفع نسبيا، إلا أن تخفيض الإنتاج الذي بادر به أعضاء الأوبيب واشتداد الطلب العالمي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط سنة 2017".

كما ساهم تمديد اتفاق الأوبيب إلى غاية 2018 في تضييق العرض على الأسواق و مساعدة ارتفاع أسعار الخام في السنة الماضية.

 إقرأ أيضا: تمديد اتفاق أوبك الى نهاية 2018 : "إشارة قوية" لسوق النفط العالمي

واعتبرت الإدارة أن الإنتاج المتوسط لـ 14 عضو في منظمة الأوبيب قُدر بـ 5ر32  مليون برميل يوميا سنة 2017، أي انخفاض بـ 2ر0 مليون برميل يوميا مقارنة بسنة  2016.

وتم تسجيل تحسن الأسعار في سياق ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي ارتفع بأزيد  من 384.000 برميل يوميا إلى 2ر9 برميل يوميا سنة 2017.  ووصلت الأسعار  المتوسطة للنفط سنة 2017 إلى 60 دولار للبرميل و هو مستوى عالي تم تسجيله منذ  2013. و استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في 51 دولار سنة 2017 أي  ارتفاع ب7 دولارات مقارنة بسنة 2016ي في حين السعر المتوسط للبرانت ارتفع بـ  10 دولارات لينتهي في نهاية السنة بـ 65 دولار.

إقرأ أيضا: البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب: الجزائر ملتزمة باحترام الاتفاق

وأفادت الوكالة الأمريكية للإعلام حول الطاقة أن الفارق بين اسعار البرنت و  وست تكساس انترميدييت كان ملحوظا في 2017 مقارنة ب 2016, مشيرة الى أن انخفاض  اسعار وست تكساس انترميدييت جعل الخام الأمريكي أكثر تنافسية على الأسواق  الدولية مع دعم صادرات الولايات المتحدة الامريكية حيث حققت مستوى قياسي  بمليون برميل في اليوم خلال اكتوبر 2017.

وفي الوقت ذاته, فإن واردات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت معدل 8 مليون  برميل خلال سنة 2017 بزيادة تقدر ب 103.000 برميل في اليوم مقارنة بسنة 2016

وحسب ذات المعطيات فلقد كانت كندا و السعودية و كذا فنزويلا الموردين  الرئيسيين للولايات المتحدة الامريكية بالبترول الخام.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
بترول : الأوبيب حققت نجاحا في تحسين الأسعار سنة 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 08:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 121 مرة   شارك

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