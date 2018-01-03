" ميثاق الشراكة لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية"

الجزائر- أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الأربعاء بالجزائر أن ميثاق شراكة المؤسسات الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل يهدف الى ترسيخ "شراكة مثمرة" لدعم و تعزيز الاقتصاد الوطني و " لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية ".

و أوضح حداد خلال لقاء تشاوري جمع ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني و على رأسهم الأمين العام للحزب السيد جمال ولد عباس و ممثلين عن الاتحاد العام للعمال للجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد لشرح أبعاد و محتوى ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة, أن هذا الميثاق يرمي الى ترسيخ "شراكة مثمرة " بين القطاعين و أن الأمر لا يتعلق أبدا بـ "خوصصة الشركات العمومية" ,مؤكدا أن "الرهان الاساسي هو بعث الاقتصاد الوطني".

واصر السيد حداد على رفض أرباب العمل "رفضا قاطعا" الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضدهم و هذا بإصدار" احكام مسبقة" حول نوايا أرباب العمل, بوضع خطوط حمراء يدعون لعدم تجاوزها لأنها تتعلق بمستقبل القطاع العمومي.

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و اضاف قائلا "لن نسمح لأي طرف بان يقدم لنا دروسا في الوطنية الاقتصادية لأننا اكثر دراية بواقع مؤسستنا و اقتصادنا و التحديات التي تنتظر البلاد", مؤكدا أن " أرباب العمل ادرى بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الوطنية الاقتصادية".

و واصل قائلا ان "الخطوط الحمراء في نظر أرباب العمل هي التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني او استباق انهياره".

و تابع في هذا الصدد يقول "ان الخطوط الحمراء هو خطر رهن السيادة الوطنية و البقاء مكتوفي الايدي امام التبعية للخارج و العراقيل التي تواجهها المؤسسة الجزائرية يوميا و كذلك احتكار قطاعات استراتيجية من طرف شركات اجنبية ".

و اوضح ذات المسؤول ان استراتيجية ارباب العمل قائمة على "عدم التمييز بين القطاع الخاص و العمومي", مؤكدا أن "هناك مؤسسة اقتصادية جزائرية فقط ".

من جهة أخرى أوضح السيد حداد أن عمل المنتدى ينصب على صياغة مقترحات للارتقاء بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية حتى تكون في اعلى مستويات التنافسية على الصعيد الدولي لأنه حسب ذات المتحدث هو "الخلاص الوحيد للاقتصاد الوطني".

و أضاف أن المنتدى يعمل جاهدا و مع جميع الاطراف من اجل "شراكة اقتصادية فعالة".

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و شهد اللقاء حضور جمع من قيادات جبهة التحرير الوطني و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإضافة الى مسؤولي منظمات ارباب العمل من بينهم الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

و ارتكز النقاش الذي دار بين الاطراف المشاركة في هذا القاء حول ضرورة تدعيم الاليات الاقتصادية لرفع التحديات التي تفرضها مقتضيات التنمية و اثار العولمة.

في هذا الاطار سجلت الاطراف المشاركة بارتياح "التحسن المستمر للاطار الاقتصادي الكلي المشجع للنشاط الاقتصادي و بوجه خاص الاستثمار و دعت الى تحسينه و دعمه اكثر".

كما أبرز المشاركون "المكانة المركزية التي تحلتها المؤسسة في تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب الشغل" , مؤكدين على ضرورة حشد و تعبئة كل الوسائل البشرية و المادية لدعم موقع المؤسسة في الاقتصاد .

يذكر انه تم التوقيع مؤخرا على الميثاق المتعلق بشراكة المؤسسات بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.

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ووقع على هذا الميثاق الوزير الاول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.

ويتعلق الامر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

يذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فبراير 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.