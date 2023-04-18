القطاع الصناعي العمومي: استخدام 75 % من الطاقة الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لـ 2017 

الجزائر- أشار تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات الى أن المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي استخدمت أكثر من 75 بالمائة من طاقاتها الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لسنة 2017 .

و ابرز التحقيق أن النشاط الصناعي في القطاع العمومي سجل ارتفاعا خلال نفس الفترة خصوصا في مجالات انتاج مواد البناء و الصناعات الخشبية و الجلود وكذا الصناعات النسيجية.

و اوضح ذات المصدر انه بخصوص التزود بالمواد الأولية, فقد كان خلال هذه الفترة أقل مقارنة بالطلبات المسجلة حسب آراء 23 بالمائة ممن شملهم التحقيق خصوصا التابعين لقطاعات الصناعات التعدينية و الصلب و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعة الغذائية و النسيجية ما أسفر -يضيف الديوان- عن انقطاع في المخزونات لأكثر من 25 بالمائة من هذه المؤسسات.

و فضلا عن ذلك, عرفت ما يقارب 45 بالمائة مؤسسات القطاع العمومي و 24 بالمائة من نسيج مؤسسات القطاع الخاص اعطاب في التمون بالكهرباء مما ادى الى توقف العمل لأقل من 12 ايام لغالبية المؤسسات .

اما فيما يخص التزود بالمياه فقد كان "كافيا" حسب اغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاعين.

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من جهة أخرى, سجل الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا حسب آراء ممثلي مؤسسات القطاع العمومي سيما فيما يخص صناعات الحديد والصلب و الميكانيك و التعدين و الكهرباء و الإلكترونيك و مواد البناء فيما سجل الطلب انخفاضا في القطاع الخاص سيما في شعبة الصناعات الغذائية- الزراعية .

كما أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أن ما يقارب 73 % من المعنيين بالتحقيق في القطاع العمومي و أكثر من 33 % من القطاع الخاص قد لبوا جميع الطلبات المسجلة.

و لكن, تبقى في حوزة أغلبية المعنيين من القطاع العمومي و أكثر من 40 % من القطاع الخاص مخزونات من المواد المصنعة.

==انخفاض في عدد العمال خصوصا في القطاع الخاص==

و خلال الثلاثي الثالث من 2017, عرف عدد العمال انخفاضا حسب رؤساء مؤسسات المعنيين بالتحقيق من القطاعين حيث سجل انخفاضا كبيرا لدى مؤسسات الخاص.

و اعتبر 87 % من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 34 % من القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال "كافي" في حين اعتبر 13 % من المستجوبين في القطاع العمومي و 39 % من القطاع الخاص انهم واجهوا صعوبات في التوظيف.

و اكد حوالي 92 % من المستجوبين في القطاع العام و حوالي 75 % في القطاع الخاص انهم لم يتمكنوا من الانتاج اكثر من خلال توظيف عمال اضافيين.

و على الصعيد المالي اعتبر 46 % من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و ما يقارب 29% من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص الذين مسهم التحقيق ان وضعيتهم المالية "عادية".

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و لجأ ازيد من 20% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص الى قروض بنكية حيث صرح 70 % من القطاع الاول و 31 % من القطاع الثاني انهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها, حسب ذات التحقيق.

من جهة أخرى و نظرا لهشاشة التجهيزات و صيانتها فقد عرف ما يقارب 62% من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي الذي شمله التحقيق و ما يقارب 21% من القطاع الخاص فترات عطب خلال هذا الثلاثي مما نجم عنها توقفات عن العمل اقل من 6 ايام بالنسبة لأكثر من نصف المعنيين من كلا القطاعين.

و في هذا الاطار صرح أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و أزيد عن 83 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انه بإمكانيهم الانتاج اكثر بعد تجديد تجهيزاتهم و دون توظيف عمال اضافيين.