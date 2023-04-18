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القطاع الصناعي العمومي: استخدام 75 % من الطاقة الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لـ 2017 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرات
القطاع الصناعي العمومي: استخدام 75 % من الطاقة الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لـ 2017 

الجزائر- أشار تحقيق أجراه  الديوان الوطني للإحصائيات  الى أن المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي استخدمت  أكثر من 75  بالمائة من طاقاتها الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لسنة 2017 .

و ابرز التحقيق  أن النشاط الصناعي في القطاع العمومي سجل ارتفاعا خلال نفس  الفترة خصوصا في مجالات انتاج مواد البناء و الصناعات الخشبية  و الجلود وكذا  الصناعات النسيجية.

و اوضح ذات المصدر انه بخصوص التزود بالمواد الأولية, فقد كان خلال هذه  الفترة أقل مقارنة بالطلبات المسجلة حسب آراء  23 بالمائة  ممن شملهم  التحقيق  خصوصا التابعين لقطاعات الصناعات التعدينية  و الصلب و الميكانيك و الكهرباء و  الإلكترونيك و الصناعة الغذائية و النسيجية ما أسفر -يضيف الديوان- عن  انقطاع  في المخزونات لأكثر من 25 بالمائة  من  هذه المؤسسات.

و فضلا عن ذلك, عرفت ما يقارب 45 بالمائة  مؤسسات القطاع العمومي و 24  بالمائة من نسيج مؤسسات القطاع الخاص اعطاب في التمون بالكهرباء مما ادى الى  توقف العمل لأقل من 12 ايام لغالبية المؤسسات .

اما فيما يخص التزود بالمياه فقد كان "كافيا" حسب اغلبية المؤسسات التي شملها  التحقيق في القطاعين.

 

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من جهة أخرى, سجل الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا حسب آراء ممثلي مؤسسات  القطاع العمومي سيما فيما يخص صناعات الحديد والصلب و الميكانيك و التعدين و  الكهرباء و الإلكترونيك و مواد البناء فيما سجل الطلب انخفاضا في القطاع الخاص  سيما في شعبة الصناعات الغذائية- الزراعية .

كما أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أن ما يقارب 73 % من المعنيين  بالتحقيق  في القطاع العمومي و أكثر من 33 % من القطاع الخاص قد لبوا جميع  الطلبات المسجلة.

و لكن, تبقى في حوزة أغلبية المعنيين  من القطاع العمومي و أكثر من 40 % من  القطاع الخاص مخزونات من المواد المصنعة.

 

==انخفاض في عدد العمال خصوصا في القطاع الخاص==

 

و خلال الثلاثي الثالث من 2017, عرف عدد العمال انخفاضا حسب رؤساء مؤسسات  المعنيين بالتحقيق من القطاعين حيث سجل انخفاضا كبيرا  لدى مؤسسات  الخاص.

و اعتبر 87 % من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 34 % من القطاع الخاص  أن مستوى تأهيل العمال "كافي" في حين اعتبر 13 % من المستجوبين في القطاع  العمومي  و 39 % من القطاع الخاص انهم واجهوا صعوبات في التوظيف.

و اكد حوالي 92 % من المستجوبين في القطاع العام و حوالي 75 % في القطاع  الخاص انهم لم يتمكنوا من الانتاج اكثر من خلال توظيف عمال اضافيين.

و على الصعيد المالي اعتبر  46 % من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي  و ما  يقارب 29%  من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص الذين مسهم التحقيق ان وضعيتهم  المالية "عادية".

 

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و لجأ ازيد من 20% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات  القطاع الخاص الى قروض بنكية حيث صرح 70 % من القطاع الاول و 31 % من القطاع  الثاني انهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها, حسب ذات التحقيق.

من جهة  أخرى و نظرا لهشاشة التجهيزات و صيانتها فقد عرف ما يقارب 62% من  القدرة الانتاجية للقطاع العمومي الذي شمله التحقيق  و ما يقارب 21% من القطاع  الخاص فترات عطب خلال هذا الثلاثي مما نجم عنها توقفات عن العمل اقل من 6 ايام  بالنسبة لأكثر من نصف المعنيين من كلا القطاعين.

 

و في هذا الاطار صرح أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و أزيد عن 83 % من  رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انه بإمكانيهم الانتاج اكثر بعد تجديد تجهيزاتهم و  دون توظيف عمال اضافيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
القطاع الصناعي العمومي: استخدام 75 % من الطاقة الانتاجية خلال الثلاثي الثالث لـ 2017 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرة   شارك

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