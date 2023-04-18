ارتفاع واردات المركبات والأجزاء الموجهة لتركيب السيارات الى 8ر1 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى لـ 2017

الجزائر- ارتفعت واردات المركبات و التي تشمل السيارات السياحية و مركبات نقل الاشخاص و البضائع و كذا لأجزاء الموجهة لتركيب السيارات الى 82ر1 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 حسبما علمت واج لدى الجمارك.

و تفصيلا بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد السيارات السياحية و كذا مجموعة الأجزاء و اللواحق التي تدخل في نشاط تركيب السيارات خلال الأشهر ال11 الأولى من 2017 قرابة 43ر1 مليار دولار مقابل 23ر1مليار دولار خلال نفقس الفترة من 2016 اي بارتفاع قدره 200 مليون دولار (+23ر16 % ) حسب بيانات المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك.

كما بلغت فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء و اللواحق الموجهة لنشاط تركيب السيارات السياحية نحو 34ر1 مليار دولار ما بين يناير و نوفمبر 2017 مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة متن سنة 2016.

أما بخصوص السيارات السياحية فقد بلغت فاتورة استيرادها 37ر92 مليون دولار مقبل 02ر585 مليون دولار .

للعلم فان حجم السيارات السياحية المستوردة خلال هذه الفترة كان بناء على طلبيات في اطار رخص الاستيراد لسنة 2016 حيث لم يتم منح اي رخصة لاستيراد السيارات في 2017 .

و بلغ عدد السيارات السياحية التي تم استيرادها خلال الأشهر الـ 11 الاولى من سنة 2017 , 7.453 وحدة مقابل 53.296 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2016.

أما فيما يتعلق بواردات مركبات مقل الأشخاص و السلع و كذا الأجزاء و اللواحق التي تدخل في تركيب هذه العربات محليا فقد بلغت 7ر390 مليون دولار خلال الاشهر الـ 11 الاولى من سنة 2017 مقابل 21ر722 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 اي بانخفاض قدره 331 مليون دولار (-46 % ).

كما بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء و اللواحق الموجة لتركيب عربات نقل الاشخاص و البضائع 44ر168 مليون دولار مقابل 83ر159 مليون دولار, بينما بلغت فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص و البضائع نحو 26ر222 مليون دولار (مقابل 38ر562 مليون دولار).

و تفصيلا بلغت فاتورة واردات مركبات نقل لااشخاص 04ر18 مليون دولار (455 وحدة مستوردة) مقابل 08ر46 مليون دولار (799 وحدة).

أما مركبات نقل البضائع فقد تم استيرادها بـ 22ر204 مليوون دولار (10.127 مركبة) مقابل 3ر516 مليون دولار ( 19.997 مركبة).

و اجمالا بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية و مركبات نقل المسافرين و البضائع و أيضا مجموعة الأجزاء الموجهة لنشاط تركيب العربات نحو 82ر1 مليار دولار مقابل 95ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.

وقد بلغ اجمالي الوحدات المستوردة (سيارات سياحية و مركبات نقل الأشخاص و البضائع 18.035 وحدة مقابل 74.088 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2016.

من جانب آخر فد تم تسجيل ارتفاع في قيمة واردات الاجزاء و لواحق السيارات ( قطع الغيار كاملة ..) لتصل الى 5ر363 مليون دولار مقابل 42ر357 مليون دولار (+7ر1 (% علاوة على ذلك تم استراد العجلات المطاطية بمبلغ 18ر115 مليون دولار ( مقابل 1ر131 مليون دولار ) اي بانخفاض قدره 14ر12 بالمائة .

للتذكير كانت وزارة التجارة قد اوضحت أمس الثلاثاء أنه تم وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركيب المركبات. (سي كا دي ) و ( آس كا دي) , وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01 87-02 87-03 87-04 87-05 (لا سيما سيارات سياحية سيارات نقل السلع سيارات نقل الاشخاص).