الحكومة أعطت "توجيهات صارمة" لتشجيع بروز اقتصاد أخضر حقيقي

المدية- أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء بالمدية أن الحكومة أعطت "توجيهات صارمة" لتشجيع بروز اقتصاد اخضر حقيقي.

و أوضحت السيدة زرواطي على هامش زيارتها لدار البيئة المتواجدة بالقطب الحضري الجديد بالمدية أن " السلطات العليا للبلاد لديها إرادة قوية في تطوير الاقتصاد الأخضر و ضمان كل أنواع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الفرز و إعادة الرسكلة".

وأضافت الوزيرة: "كل الهيئات و المنشآت التابعة لقطاع البيئة تلقت تعليمات بتخفيف الإجراءات للمستثمرين في مجال الفرز و إعادة رسكلة النفايات المنزلية و ضمان المرافقة الأساسية لنجاح المشاريع التي سيتم إيداعها على مستوى هذه المنشآت".

وأشارت إلى أن أبواب وزارتها مفتوحة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال خصوصا الشباب حاملي المشاريع من أحد أجهزة التشغيل.

واعتبرت السيدة زرواطي أن الوقت قد حان لتثمين ملايين الأطنان من النفايات المنزلية التي ترمى يوميا لخلق صناعة قادرة على تحويل هذه الثروة غير المستغلة و التي تعد موردا ماليا حقيقيا للجماعات المحلية.

وقالت أن منتوج إعادة الرسكلة و الاسترجاع من شأنه ضمان مداخيل إضافية للبلديات بالإضافة إلى التقليل من فاتورة واردات بعض المنتجات المصنوعة من خلال عملية إعادة الرسكلة.