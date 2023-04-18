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نمو الناتج الداخلي الخام بـ 4ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2017 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرات
نمو الناتج الداخلي الخام بـ 4ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2017 

الجزائر-  قدر نمو الناتج الداخلي الخام  الاجمالي للجزائر خلال الثلاثي الثالث من ستة  2017 ب 4ر1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة  لسنة 2016 حسبما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وبلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 1ر3 بالمئة  خلال  ثلاثي الثالث 2017 مقارنة بنقس الفترة لسنة 2016 .

و حسب ذات المصدر فان نسبة النمو جاءت مدفوعة أساسا من القطاعات الصناعية و  الفلاحية و الأشغال العمومية و الري.

 

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وفي قطاعات النشاط الصناعي قدرت نسبة النمو ب 9ر5 بالمئة , فيما بلغت 2ر3  بالمئة بالنسبة لقطاع الفلاحي  و 9ر3  لقطاع الأشغال العمومية والري.

و لقد قادت تطورات المترافقة  لاحجام النمو (+4ر1 بالمئة  ) و القيم الجارية  للناتج الداخلي الخام (+8 بالمئة) الى ارتفاع عام للأسعار بنسبة 5ر6 بالمئة.

اما ارتفاع الاسعار المسجل  خارج قطاع المحروقات فقد  قدر ب 8ر3 بالمئة  للثلاثي الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.

يجدر الاشارة بان نمو الناتج الداخلي الخام  ارتفع ب 7ر3 بالمئة خلال الثلاثي  الأول من 2017   و هذا راجع اساسا  للارتفاع الكبير للإنتاج في قطاع المحروقات  الذي عرف زيادة قدرها 1ر7 بالمئة.

هذا الارتفاع للناتج الداخلي الخام ارتفع اجمالا الى 5ر1 خلال الثلاثي الثاني  من 2017 مقارنة بنقس الفترة لسنة 2016 في حين ان نسبة نمو الناتج الداخلي  الخام خارج قطاع المحروقات قدرت بـ  1ر2 بالمئة.

و اشار البنك العالمي في تقرير له صدر اكتوبر الماضي ان النمو الاقتصادي  للجزائر  سجل "انطلاقة جيدة " في عام 2017 بالرغم من تراجع اسعار  البترول في  السوق العالمية.

و حسب ذات المصدر فان التطور الاقتصادي القوي المسجل في بداية السنة كان  مدعوما بنمو كبير في إنتاج المحروقات و النفقات العمومية التي تجاوزت  التوقعات.

من جهة اخرى وحسب البنك العالمي فمن المرتقب ان يسجل النمو تباطؤ خلال  السداسي  الثاني من 2017 و خلال 2018 بحيث سيكون للإجراءات المتخذة في مجال  التطهير المالي ستكون لها آثار .

و بالتالي فان نمو الناتج الداخلي الخام سيستقر في حدود  2ر2 بالمئة في سنة  2017 و يجد صعوبة في بلوغ نسبة 2 بالمئة في 2018-2019 .

من جهته  كان  صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير له نشر  اكتوبر الماضي  بان النمو في الجزائر سيسجل تباطؤا عند  5ر1 في 2017 و يتراجع الى 8ر0 بالمئة  في 2018  تحت تأثير الضغط  المتوقع للنفقات العمومية قبل ان يرتفع على المدى  المتوسط الى 4ر2 بالمئة في 2022. 

للتذكير فان قانون المالية 2017 ارتقب نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع  المحروقات ب 9ر3 بالمئة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نمو الناتج الداخلي الخام بـ 4ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2017 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرة   شارك

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