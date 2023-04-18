القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سياحة صحراوية/ إيليزي: إقبال زهاء 1.700 سائح على منطقة التاسيلي أزجر خلال نهاية السنة المنقضية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 13:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرات
سياحة صحراوية/ إيليزي: إقبال زهاء 1.700 سائح على منطقة التاسيلي أزجر خلال نهاية السنة المنقضية 

إيليزي - إقبال نحو 1.700 سائح أجنبي ووطني على مختلف المواقع السياحية بعروس التاسيلي جانت بولاية إيليزي خلال أعياد نهاية السنة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مسؤولي مديرية السياحة والصناعة التقليدية .

وفي هذا الإطار، سجل إقبال 307 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات (من بينها فرنسية وإيطالية و ألمانية ) إضافة إلى  جنسيات عربية على عديد المعالم والمواقع السياحية التي تزخر بها منطقة جانت، كما أوضح لـوأج مدير القطاع سمير فيبليبون.

وشهدت هذه المدينة السياحية إنتعاشا " ملحوظا " للسياحة الداخلية ي حيث سجل توافد 1.400 سائح وطني من مختلف ولايات الوطن ي إضافة إلى أنواع أخرى من السياحة على غرار السياحة العائلية وعن طريق علاقات الصداقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يضيف ذات المسؤول .

 إقرأ أيضا: أعياد نهاية السنة : توافد" كبير" للسياح الوطنيين على منطقة غرداية

ونظمت بالمواقع السياحية المشهورة والأكثر إقبالا على غرار " تدرارت الحمراء و تيكوباوين و إيسنديلن " حفلات موسيقية تقليدية نشطتها فرق في الطابع التارقي الأصيل، فضلا عن زيارات لمختلف المواقع التي تزخر بالرسومات والنقوشات  الصخرية التي تعود لآلاف السنين، والإستمتاع بالكثبان الرملية الذهبية.

ويسجل منذ سبتمبر المنقضي حركية للسياحة بمنطقة التاسيلي أزجري وهو مؤشر لإنتعاش السياحة الصحراوية بالمنطقة ي وذلك بفضل المخطط الذي سطرته مديرية السياحة والصناعة التقليدية،مثلما أشير إليه .

 

كما يعود هذا الإقبال الكبير للسياح أيضا إلى جملة الإصلاحات التي بادرت بها الوزارة الوصية ي خاصة فيما تعلق بمنح التأشيرة وتخفيضات في تذاكر النقل الجوي، مما ساهم في تشجيع التنقل إلى مختلف وجهات السياحة الصحراوية ي إضافة إلى تفعيل دور الهيئات التابعة للقطاع على غرار الديوان الوطني للسياحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سياحة صحراوية/ إيليزي: إقبال زهاء 1.700 سائح على منطقة التاسيلي أزجر خلال نهاية السنة المنقضية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 13:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود