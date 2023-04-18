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تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثالث من 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرات
تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثالث من 2017

الجزائر- سجل النشاط التجاري انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من 2017 ، سواء عند تجار الجملة أو تجار التجزئة، حسبما جاء في استطلاع للرأي أجري من طرف الديوان الوطني للإحصائيات مع التجار.

وجاء هذا الانخفاض أكثر وضوحا بالنسبة لتجار الجملة من فئة تجار الأدوية و أدوات الترصيص والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور، وكذا بالنسبة للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والآلات والمعدات.

ويشتكي تجار الجملة والتجزئة  في معظمهم من طول آجال التموين ، وندرة المنتجات و بطئ اجراءات شراء السلع.

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وكشف أكثر من 69% من تجار الجملة وحوالي 63 % من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع عن نفاد مخزونات منتجاتهم والتي مست بصفة أكثر منتجات الصناعات الغذائية والعطور والآلات والمعدات.

و أكد الديوان أن  حوالي 59 % من تجار الجملة و قرابة 12% من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط و خصوصا التجار الناشطين في قطاع النسيج والعطور والآلات والمعدات.

من جانب آخر ، أزيد من 39 %  من تجار الجملة و أكثر من 59% من تجار التجزئة قاموا بالتزود بالمنتجات لدى القطاعين العام و الخاص في الوقت نفسه و خصوصا منهم التجار الناشطين في قطاع المنتجات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.

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وبخصوص أسعار شراء المنتجات ، فقد اعتبرها نصف تجار الجملة وأكثر من 65 % من تجار التجزئة "أكثر ارتفاعا".

ومست هذه الوضعية أكثر تجار منتجات الصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والعطور والآلات والعتاد والتجهيزات، في حين اعتبرها باقي التجار "أكثر استقرارا".

من جانب آخر، فإن أغلب تجار الجملة والتجزئة الذين تم استجوابهم في الاستطلاع "راضون" عن نوعية و جودة  تغليف المنتج.

يذكر أن  النشاط التجاري سجل خلال الثلاثي الأول من 2017  ارتفاعا خاصة في مجال الصناعات الغذائية والنسيج ، غير أنه لوحظ نفاذ المخزونات بالنسبة لبعض المنتجات.

لكن عرف النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من 2017  انخفاضا  في حين أن أسعار شراء المنتجات اعتبرت أكثر ارتفاعا.

كلـمات مفتـاحيــة :
تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثالث من 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرة   شارك

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