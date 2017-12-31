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طاقة: ضرورة إعداد مخطط وطني دقيق لتوسيع حظيرة المركبات التي تسير بغاز  البترول المميع

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرات

معسكر-  أمر وزير الطاقة مصطفى قيتوني يوم الأحد  بولاية معسكر مسؤولي مؤسسة نفطال بإعداد مخطط وطني دقيق حول توسيع حظيرة  المركبات التي تستعمل غاز البترول المميع عبر الوطن لتجهيز 500 ألف مركبة أفاق  سنة 2021.

وخلال معاينته لمشروع إعادة تهيئة محطة خدمات تابعة لنفطال بمدينة سيق منح  الوزير مهلة 15 يوما لمسؤولي مؤسسة نفطال ل"إعداد مخطط دقيق يشمل مراكز تحويل  أكثر و إشراك المؤسسات الخاصة في العملية لاستدراك التأخر الحاصل حاليا نتيجة  الوتيرة البطيئة التي تسير عليها عملية تحويل المركبات من استعمال البنزين أو  المازوت إلى غاز البترول المميع والتي لا يمكنها تحقيق الأهداف المسطرة حتى سنة 2021 والخاصة بتجهيز 500 ألف مركبة للسير بغاز البترول المميع".

وقال السيد قيطوني أن "الحكومة تولي أهمية خاصة لتحويل المركبات نحو استعمال  غاز البترول المميع بدل البنزين والمازوت الذي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة  سنويا و يتسبب في التلوث الذي تلتزم الدولة بمكافحته من خلال توقيعها على  اتفاقيات دولية في هذا المجال".

ومن جهة أخرى, نوه وزير الطاقة بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في  مجال توسيع شبكة نقل الكهرباء على المستوى الوطني وإنطلاقها في إنجاز برنامج  طموح لولاية معسكر في هذا المجال بغلاف مالي يقدر ب 27ر78 مليار دج.

وأضاف أن البرنامج يشمل مركز ربط وتحويل الطاقة الكهربائية العالية وجد  العالية (400-220 كيلوفولط) ببلدية واد الأبطال تم الإنتهاء منه وينتظر الشروع  في إجراء التجارب عليه ليدخل الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.

ويشمل البرنامج -حسب مصطفى قيتوني- إنجاز في افاق 2027 ثمانية مراكز كهربائية  بينها إثنان ببلديتي واد الأبطال و بوحنيفية بطاقة 220-60 كيلوفولط و6 مراكز  ببلديات واد الأبطال و المحمدية و المامونية و غريس و تيغنيف و تيزي (60-30  كيلوفولط). كما تمت برمجة إنجاز 906 كلم من الخطوط الكهربائية بطاقة 400  كيلوفولط و 475 كلم بطاقة 220 كيلوفولط و 251 كيلومتر ب 60 كيلوفولط.

ودشن الوزير خلال زيارته الى ولاية معسكر مشروع ايصال الغاز الطبيعي الى  1.059 عائلة ببلدية الزلامطة بتكلفة إجمالية بلغت 625 مليون دج. كما أشرف  بقرية الصبايحية (بلدية تيغنيف) على تدشين مشروع ربط 118 مسكنا بشبكة الكهرباء  الريفية.

 

وبعد معاينته لمجموعة من محطات الخدمات لمؤسسة نفطال حيث أمر بتحسين الخدمات  المقدمة للزبائن, حضر السيد قيتوني بمدينة معسكر عملية تسليم مفاتيح 72 مسكن  ترقوي منجز من قبل مكتب الدراسات والإنجاز العمومي (إيربات).

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طاقة: ضرورة إعداد مخطط وطني دقيق لتوسيع حظيرة المركبات التي تسير بغاز  البترول المميع
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرة   شارك

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