الصالون الوطني الأول للصناعات التقليدية و الحرف بقسنطينة : مشاركة 57 عارضا من 18 ولاية

قسنطينة- - افتتح يوم الأحد الصالون الوطني الأول للصناعات التقليدية و الحرف بقسنطينة بمشاركة 57 عارضا يمثلون 18 ولاية وذلك وسط إقبال ملحوظ للزوار.

وعلى هامش افتتاح هذه التظاهرة التي حضرتها سلطات الولاية أبرز مدير السياحة و الصناعة التقليدية نور الدين بونافع في تصريح لوأج ضرورة تكثيف مثل هذه التظاهرات بهدف ترقية المنتوج الحرفي الوطني و تمكين الحرفيين من فضاءات تمكنهم من تسويق منتجاتهم التقليدية و تنشيط الحركة التجارية.

وأضاف ذات المسؤول بأن مديرية القطاع تسعى لكي تستعيد مدينة الصخر العتيق مجدها في مجال الصناعات التقليدية و الحرفية مثلما كانت عليه في الماضي خاصة في صناعة النحاس التي تشتهر بها قسنطينة.

وعبر السيد بونافع عن رغبته في جعل هذا الصالون الذي تحتضنه ممرات بن بولعيد بوسط المدينة إلى غاية 14 يناير المقبل وذلك بمبادرة من للجمعية المحلية "القلعة", ينظم سنويا تزامنا مع إحياء يناير (رأس السنة الأمازيغية) وذلك لإعطائه بعده التراثي كما قال.

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من جهته صرح مدير غرفة الصناعات التقليدية و الحرف بقسنطينة نصر الدين بن عراب بأن ولاية قسنطينة تضم أكثر من 16 ألف حرفي ناشط 29 بالمائة منهم في الصناعات التقليدية.

و يضم هذا الصالون أجنحة لعرض منتجات الصناعات التقليدية و الحرف على غرار الأواني الفخارية و الحلي و اللباس القبائلي التقليدي بالإضافة إلى العسل و الصابون التقليدي و الحلويات التقليدية حيث سجل إقبال مكثف لزوار على معروضات الحلي التقليدية لمنطقة القبائل الكبرى .

بدوره أعرب العارض عبد الناصر حنفي من بجاية مختص في صناعة القصعة التقليدية و الأواني الفخارية منذ 20 سنة عن ارتياحه للإقبال الملحوظ للجمهور القسنطيني على هذه التظاهرة التي تمكنه من تسويق منتجاته و التعريف بها.

و من بين الولايات المشاركة في هذا الصالون تيزي وزو و بجاية و تيبازة و الجزائر العاصمة و بومرداس و مستغانم و تلمسان و غرداية ممثلة في منيعة و عين الدفلى بالإضافة إلى حرفين آخرين قدموا من عديد ولايات شرق البلاد.