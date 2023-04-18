قرابة 3.000 مليار دينار من الجباية العادية تم تحصيلها إلى غاية نهاية نوفمبر

و كان قانون المالية لـسنة 2017 يتوقع تحقيق جباية عادية سنوية تقدر بـ 3.304 مليار دينار.
و أبرز السيد زيكارة خلال منتدى "الجزائر اقتصاد " أنه من أصل 2.994،5 مليار دينار جزائري المحصلة تمثل المنتوجات الضريبية 2.629،8 مليار دينار أي 90 بالمائة من 2.928،5 مليار دج من المنتوجات الضريبية العادية المرتقبة ضمن قانون المالية 2017.
و في 2016 بلغت الجباية العادية، التي تدر 60 بالمائة من العائدات المالية، 3.075 مليار دينار (ارتفاع ب 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015) وتمثل 121 بالمائة من أهداف قانون المالية 2016.
و أشار السيد زيكارة أنه "حين يعاتبنا مجلس المحاسبة في إطار تقريره المصاحب لقانون تسوية الميزانية بشأن ضعف التحصيل فانه لا يعني تحصيلاتنا السنوية التي تتجاوز دائما توقعاتنا".
و ذكر السيد زيكارة أن "الاختلال" المشار اليه في مجال التحصيل يتعلق بالأحرى "بالمستحقات الباقي تحصيلها" و التي تشمل أساسا الغرامات القضائية و ديون المؤسسات المحلة و التي تعود أحيانا إلى عدة عشريات مضيفا في هذا الصدد أنه "يجب تطهير" باقي المستحقات للتحصيل و المقدرة بحوالي 12.000 مليار دج.