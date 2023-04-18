قرابة 3.000 مليار دينار من الجباية العادية تم تحصيلها إلى غاية نهاية نوفمبر

الجزائر- بلغت الجباية العادية التي تم تحصيلها من طرف إدارة الضرائب خلال الأشهر ال11 من السنة الجارية 2.994،5 مليار دينار ما يمثل 91 بالمائة من الجباية العادية المرتقب تحصيلها خلال سنة 2017 بأكملها ، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة المدير العام للضرائب السيد مصطفى زيكارة.

و كان قانون المالية لـسنة 2017 يتوقع تحقيق جباية عادية سنوية تقدر بـ 3.304 مليار دينار.

و أبرز السيد زيكارة خلال منتدى "الجزائر اقتصاد " أنه من أصل 2.994،5 مليار دينار جزائري المحصلة تمثل المنتوجات الضريبية 2.629،8 مليار دينار أي 90 بالمائة من 2.928،5 مليار دج من المنتوجات الضريبية العادية المرتقبة ضمن قانون المالية 2017.

و في 2016 بلغت الجباية العادية، التي تدر 60 بالمائة من العائدات المالية، 3.075 مليار دينار (ارتفاع ب 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015) وتمثل 121 بالمائة من أهداف قانون المالية 2016.

و أشار السيد زيكارة أنه "حين يعاتبنا مجلس المحاسبة في إطار تقريره المصاحب لقانون تسوية الميزانية بشأن ضعف التحصيل فانه لا يعني تحصيلاتنا السنوية التي تتجاوز دائما توقعاتنا".

و ذكر السيد زيكارة أن "الاختلال" المشار اليه في مجال التحصيل يتعلق بالأحرى "بالمستحقات الباقي تحصيلها" و التي تشمل أساسا الغرامات القضائية و ديون المؤسسات المحلة و التي تعود أحيانا إلى عدة عشريات مضيفا في هذا الصدد أنه "يجب تطهير" باقي المستحقات للتحصيل و المقدرة بحوالي 12.000 مليار دج.