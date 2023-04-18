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طمار يؤكد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تسليم 1.273 وحدة "عدل" بالرغاية

  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 18:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرات
طمار يؤكد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تسليم 1.273 وحدة &quot;عدل&quot; بالرغاية

الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم السبت بالجزائر عزم قطاعه على تعميم إنجاز السكنات التي تستجيب لمتطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسهيل نمط معيشتهم ،وذلك خلال إشرافه على تسليم المفاتيح لفائدة 1.273مستفيد من صيغة البيع بالإيجار "عدل" .

ولدى عملية تسليم 1.273 سكن بصيغة البيع بالايجار ""عدل" لفائدة مكتتبي برنامج 2001 بحي النخيل (موقع 5.000 سكن عدل) ببلدية الرغاية (العاصمة)، أوضح السيد طمار أن الأشغال بورشات "عدل" مستمرة من أجل تمكين كل المستفيدين من استلام مفاتيح سكناتهم "تدريجيا".

وخلال إشرافه على تدشين أولى السكنات النموذجية  الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رفقة كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية دالية ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ،أكد السيد طمار أنه سيتم مواصلة العمل على نفس الوتيرة من خلال الحرص على تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة بإدراج كل التقنيات المسهلة للعيش بكل أريحية.

ولا تخص هذه العملية فقط فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بالولادة وإنما تمس أيضا الأشخاص الذين تعرضوا إلى الإعاقة  بسبب الحوادث، حيث يستفيد المكتتبين من هذه السكنات عن طريق إيداع طلبات ووثائق تثبت وضعهم الصحي لدى مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

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وتابع الوزير قائلا :" في الثالث من ديسمبر الجاري أكدنا على ضرورة احترام متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التهيئة العمرانية وانجاز السكنات"، مبرزا أن هذا الاهتمام "ينبغي ان يستمر حتى في انجاز المرافق العمومية التربوية منها والصحية وغيرها".

وتم تصميم العمارات والشقق والمحيط الخارجي في الأحياء  ليوائم طبيعة هذه الفئة ،حيث تم تهيئة ممرات خارجية تسهل من حركة تنقل هذه الفئة على الكراسي المتحركة و وضع ركائز معدنية تساعد في عملية دخولهم إلى العمارة، وإلى جانب المصاعد الكهربائية، تم تزويد الطوابق بركائز معدنية يستعين بها  ذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين الراغبين في استعمال السلالم.

كما وتم تزويد الشقق بركائز معدنية على مستوى كل جدرانها و أبواب متحركة وحمامات خاصة فضلا عن وضع اقفال المداخل الرئيسية والغرف و كذا اقباس الكهرباء والغاز و أزرار الأجراس على مستويات منخفضة  تمكن هذه الفئة و خصوصا المقعدين منهم على الكراسي المتحركة من استخدامها بكل سهولة.

وتم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لإنجاز مشاريع  5 مجمعات مدرسية ومتوسطتين وثانوية مرافقين لمشروع 5000 وحدة سكنية "عدل" ببلدية الرغاية، و تم أيضا اجراء عملية غرس أشجار رمزية على مستوى الموقع .

من جانبها اكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية دالية أن اقرار انجاز هذه السكنات سيسمح بتسهيل يوميات هذه الفئة خصوصا في تنقلاتها ، وتوفير الامكانيات التي تسمح لهم بعيش حياة طبيعية ، مبدية رغبتها في تعميم هذه المبادرة بالنسبة لمشاريع المرقين العقاريين الخواص.

من جانبه أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ على اهمية هذه التجربة، لافتا في ذات السياق إلى ضرورة توفير كل المرافق العمومية والاحتياجات الضرورية للحي من مؤسسات تربوية وصحية وملحقات للوكالات  التجارية لمصالح مؤسسة "سونلغاز" وملحقات للبلديات، كما شدد بالمناسبة على ضرورة  الحفاظ على هذه المكاسب والممتلكات، وصيانتها .

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طمار يؤكد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تسليم 1.273 وحدة "عدل" بالرغاية
  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 18:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرة   شارك

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