المركب الغازي رقان-الشمال بولاية أدرار: قطب صناعي هام ومكسبا للاقتصاد الوطني   

أدرار - يعد المركب الغازي رقان- الشمال بولاية أدرار قطبا صناعيا هاما ومكسبا جديدا للإقتصاد الوطني في مجال المنتجات الطاقوية و تصديرها ي وهو واحد من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد والذي يراهن عليه في إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية بالمنطقة .

وأنجز هذا المركب الطاقوي (120 كلم جنوب أدرار) الذي أشرف على وضعه حيز الإستغلال الوزير الأول أحمد أويحيى أثناء زيارته الأخيرة لولاية أدرار ضمن شراكة جزائرية - أجنبية بين مجمع سوناطراك وكل من شركات ريبسول (إسبانيا) و أر دي أو ( ألمانيا) و إديسون (إيطاليا) .

وانطلقت عملية تجسيده منذ 2012 بعد أن أوكلت مهمة إنجازه لمجمع بيتروفاك، حيث ستصل قدرة إنتاجه إلى أكثر من 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا ي و 148 برميل من المكثفات يوميا، في حين يتوقع مخطط تطوير الحقل الوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 12 سنة ي حسب البطاقة التقنية للمشروع .

ويعتمد التشغيل لهذا المركب الذي أنجز بغلاف مالي بقارب 3 مليار دولار على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدا بالحقل الغازي لمنطقة رقان.

وتتوزع الآبار التابعة للمركب الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 88 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب مسترجعة على كل من مناطق رقان شمال و أزرافيل - جنوب / شرق و كحلوش و كحلوش - جنوب و سالي و تيلولين .

وشملت الشراكة لإنجاز هذه المنشأة الطاقوية إنجاز كل من شبكة نقل و جمع الغاز و خط قناة لضخ الغاز الموجه للتسويق تمتد على مسافة 74 كلم .

وسينعكس هذا المشروع الهام بصفة إيجابية مباشرة على الواقع التنموي المحلي وعلى مختلف القطاعات الحيوية عبر مختلف أقاليم هذه الولاية.

كما سيساهم أيضا وبشكل مباشر في امتصاص البطالة بالمنطقة ي من خلال توفير مئات مناصب الشغل في مختلف المهن و الخدمات اللوجستية التي تتطلبها مثل هذه المنشآت الطاقوية .

ويترجم هذا المشروع الطاقوي الواعد توجهات الدولة بخصوص الإعتماد أكثر فأكثر على الإنتاج الوطني والقدرات الصناعية والطاقوية الوطنية.

يذكر أن منطقة جنوب غرب البلاد تتوفر على احتياطيات غازية هامة ي لكنها غير مستكشفة إلى حد الآن ي بينما الحقول الكبرى المعروفة والمستغلة توجد في جنوب شرق الوطن ي كما أشير إليه.