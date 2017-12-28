بنوك: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء شركة ذات رأس مال استثماري لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

الجزائر - تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة ذات رأس مال استثماري, تهدف لتقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, بين البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري, من جهة, و صندوق دعم المؤسسات المصغرة الأمريكي (سياف), المختص في صناديق الاستثمار, حسب بيان مشترك صدر اليوم الخميس عن الأطراف المتعاقدة.

وتم الإمضاء على مذكرة التفاهم بمقر وزارة المالية, تحت إشراف وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يضيف البيان.

و أضاف نفس المصدر أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات العمومية الرامية الى حث البنوك على تنويع أدوات تمويل الاقتصاد, مؤكدا على "حرص و عزم" البنكين العموميين على خلق شركة استثمارية رائدة براس مال "هام" قدره 11 مليار دينار.

كما يهدف استحداث هذه الشركة ذات الرأس مال استثماري الى المساهمة الفعالة في تقوية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كرافد من روافد خلق الثروة و مناصب الشغل, كما يسمح بجذب رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية من خلال استقطاب موارد صناديق الاستثمار الأجنبية, يؤكد البيان.

وسيتم تسيير الموارد المجندة من خلال هذه الشركة و كذا محفظة استثماراتها بموجب تفويض تسيير يمنح لمؤسسة تسيير يقع إنشائها على عاتق الشريك الامريكي (سياف) وفق القوانين السارية المفعول.