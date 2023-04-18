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بنوك: القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ترتفع بأكثر من 10 بالمئة في 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرات
بنوك: القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ترتفع بأكثر من 10 بالمئة في 2017

الجزائر-  من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة  لتمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 بالمئة في 2017 بعد زيادة قدرت ب 7  بالمئة خلال السداسي الأول من نفس السنة ,حسب ما علمت "واج" من رئيس جمعية  البنوك و المؤسسات المالية ,السيد بوعلام جبار.

و حسب بنك الجزائر فان هذه القروض ارتفعت ب 3ر15 بالمئة في 2016 و ب 6ر16  بالمئة في 2015.

و قال السيد جبار أن دخول التمويل غير التقليدي  حيز التنفيذ في نهاية 2017  سيسمح بضخ السيولة لتمويل برامج التجهيز, مما سيسمح بتسجيل تحسن في السيولة  البنكية و كذا الابقاء على وتيرة نمو القروض الموجهة للاقتصاد.

و ذكر ذات المسؤول بان 75 بالمئة من القروض البنكية الممنوحة هي قروض طويلة  و متوسطة المدى وهي موجهة لتمويل الاستثمارات .

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و بالرغم  من تقلص الموارد البنكية بسبب العجز المسجل في المدفوعات الخارجية,   واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها خلال السداسي الاول من 2017 بوتيرة  نمو قدرت ب 7 بالمئة مقابل 4ر6 بالمئة في السداسي الاول من  2016 و 2ر2 بالمئة  خلال السداسي الثاني من نفس السنة.

و أدت الوتيرة التي شهدتها القروض في ظل تقلص الموارد البنكية الى لجوء  العديد من البنوك الى اعادة التمويل لدى بنك الجزائر خلال السداسي الثاني من  2017.

تجدر الاشارة الى ان حصة القروض الممنوحة للقطاع العمومي انتقلت مما يقارب   50 بالمئة في نهاية 2016 الى 2ر49 بالمئة في نهاية يونيو 2017 , في حين   انتقلت حصة القروض الموجهة  للقطاع الخاص من 50 بالمئة الى 78ر50 بالمئة من  بينها 04ر7 بالمئة موجهة للأسر.

 

وإلى غاية نهاية 2016 , بلغ جاري القروض البنكية 8 الاف مليار دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
بنوك: القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ترتفع بأكثر من 10 بالمئة في 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرة   شارك

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