وزارة الصناعة تجدد دعمها للمقاولاتية النسوية

الجزائر - جددت وزارة الصناعة و المناجم يوم الأربعاء دعمها لترقية المقاولاتية النسوية و كذا الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لرئيسات المؤسسات, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح الامين العام لوزارة الصناعة و المناجم, خيرالدين مجوبي خلال لقاء تبادل و تشاور مع اعضاء مكتب جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات قائلا "نحن هنا للإصغاء اليكن و مرافقتكن بهدف تحسين محيط المؤسسة و بالتالي القدرة التنافسية لاقتصادنا".

و أشار نفس المصدر الى أن الاجتماع الذي ترأسه السيد مجوبي يهدف أساسا الى اطلاع الأطراف الاقتصادية الفاعلة لا سيما رئيسات المؤسسات على مختلف آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشرف عليها الهيئات و الوكالات التابعة للوزارة.

و أكد السيد مجوبي أن هذا الاجتماع,الذي شارك فيه ايضا اطارات من الوزارة و مدراء عامين للوكالات التابعة لها "يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لترقية المقاولاتية النسوية".

و جدد في هذا السياق استعداد المديريات الولائية للصناعة و المناجم و فروعها على المستوى المحلي لوضع تحت تصرف رئيسات المؤسسات كل المعلومات و الدعم الضروريين لتشجيع تطوير نشاطاتهن.

كما خصص هذا الاجتماع للإصغاء لانشغالات رئيسات المؤسسات و تحديد الحلول للمشاكل التي تواجهن في الميدان لا سيما فيما يخص العقار و التمويل.