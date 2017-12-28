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وزارة الصناعة تجدد دعمها للمقاولاتية النسوية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرات

الجزائر - جددت وزارة الصناعة و المناجم يوم الأربعاء  دعمها لترقية المقاولاتية النسوية و كذا الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية  لرئيسات المؤسسات, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح الامين العام لوزارة الصناعة و المناجم, خيرالدين مجوبي خلال لقاء  تبادل و تشاور مع اعضاء مكتب جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات قائلا  "نحن هنا للإصغاء اليكن و مرافقتكن بهدف تحسين محيط المؤسسة و بالتالي القدرة  التنافسية لاقتصادنا".

و أشار نفس المصدر الى أن الاجتماع الذي ترأسه السيد مجوبي يهدف أساسا الى  اطلاع الأطراف الاقتصادية الفاعلة لا سيما رئيسات المؤسسات على مختلف آليات  دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشرف عليها الهيئات و الوكالات التابعة  للوزارة.

و أكد السيد مجوبي أن هذا الاجتماع,الذي شارك فيه ايضا اطارات من الوزارة و  مدراء عامين للوكالات التابعة لها "يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية  لترقية المقاولاتية النسوية".

و جدد في هذا السياق استعداد المديريات الولائية للصناعة و المناجم و فروعها  على المستوى المحلي لوضع تحت تصرف رئيسات المؤسسات كل المعلومات و الدعم  الضروريين لتشجيع تطوير نشاطاتهن.

 

كما خصص هذا الاجتماع للإصغاء لانشغالات رئيسات المؤسسات و تحديد الحلول  للمشاكل التي تواجهن في الميدان لا سيما فيما يخص العقار و التمويل.

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وزارة الصناعة تجدد دعمها للمقاولاتية النسوية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرة   شارك

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