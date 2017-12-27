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مجلس الوزراء : المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 19:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 102 مرات
مجلس الوزراء : المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات 

الجزائر - صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء تحت  رئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق  بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها.

وأوضح  بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مرسومين اثنين من هذه المراسيم  الثلاث يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين  موارد المحروقات "النفط" لسوناطراك البحث و الاستغلال على مستوى المحيط المسمى  "بورارحات" بولاية إليزي و المحيط المسمى "احنات" بولاية أدرار.  

 

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أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) و سيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط "رود الرومي"و يقر  هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس و سيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط. 

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مجلس الوزراء : المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 19:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 102 مرة   شارك

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