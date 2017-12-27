مجلس الوزراء : المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات 

وأوضح بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مرسومين اثنين من هذه المراسيم الثلاث يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" لسوناطراك البحث و الاستغلال على مستوى المحيط المسمى "بورارحات" بولاية إليزي و المحيط المسمى "احنات" بولاية أدرار.

أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) و سيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط "رود الرومي"و يقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس و سيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.