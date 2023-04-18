تنصيب 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار الموطنين ببنك التنمية المحلية

وهران- أعلنت مديرة تطوير الدفع الالكتروني ببنك التنمية المحلية، اليوم الاثنين بوهران، عن تنصيب مالا يقل عن 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار المُوَّطنين بهذا البنك العمومي عبر كامل التراب الوطني خلال 2017.

وأبرزت السيد نوال طالب خلال يوم تحسيسي حول الدفع الالكتروني نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بوهران أن نهائيات الدفع الالكتروني هذه الموصولة بشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (صاتيم) قدمت مجانا للتجار الذين فتحوا خلال السنة الجارية حسابا تجاريا لدى بنك التنمية المحلية.

كما أوضحت ذات المسؤولة أن هذه الوسيلة الجديدة مطابقة للمعايير الدولية وتسعى لأن تكون أداة مساعدة لتحقيق الشمول المالي وكذا محاربة السوق الموازية، مؤكدة أن هذا الرقم مرشح للارتفاع تدريجيا خلال الأشهر المقبلة نظرا للمقاربة التجارية التي ينتهجها هذا البنك من اجل اقناع التجار على التزود بهذا النظام الالكتروني الجديد الموثوق والأمن جدا مع مرافقتهم لدى استعماله على شبكته.

و من جهته، تأسف نائب مدير غرفة التجارة والصناعة بوهران، سمير بريكسي على نقص الاقبال على استعمال طريقة الدفع هذه، مشددا على ضرورة تعميم هذا النظام (الدفع الالكتروني والبنك الالكتروني والأعمال البنكية الالكترونية) لكونه ضامنا لشفافية المعاملات التجارية.

وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة مواضيع من بينها الدفع الجواري عبر الانترنت باستخدام بطاقة ما بين البنوك التقليدية لتسديد بعض الفواتير إضافة إلى التعويض عن بعد وكذا القانون المتعلق بالاطار القانوني والتنظيمي للتجارة الالكترونية ومزايا أخرى يوفرها نظام الدفع هذا.

كما شهد هذا اليوم التحسيسي حول الدفع الالكتروني مشاركة خبراء وتجار ومتعاملين اقتصاديين إضافة إلى الممثلين التجاريين للمؤسسات حيث تم التوقيع رمزيا على اتفاقيتين، الاولى مع مؤسسة اسبانية-جزائرية للسيراميك و الثانية مع أحد التجار.