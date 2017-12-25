القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميثاق شراكة المؤسسات : "إجراء ممتاز" لكن يجب إرفاقه بالشفافية

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 199 مرات
ميثاق شراكة المؤسسات : &quot;إجراء ممتاز&quot; لكن يجب إرفاقه بالشفافية
صورة وأج

الجزائر- يعتبر ميثاق شراكة المؤسسات، الموقع عليه من طرف الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل، "إجراء ممتاز" لكن يجب إرفاقه "بالشفافية" و مراقبة "الممارسات التمييزية بين المستثمرين"، حسبما صرح به في حوار لواج الخبير الاقتصادي، محمد شريف بلميهوب.

"و قال السيد بلميهوب " ميثاق الشراكة هو إجراء ممتاز للخروج من المضاقات الحالية في تحويل القطاع العمومي و إعادة بعث سياسة الخوصصة" .

كما يرى السيد بلميهوب أن هذا الميثاق يختلف عن الإجراءات المعهودة "السلطوية و البيروقراطية"، واصفا إياه بالإجراء "التعاقدي و الطوعي".

و أضاف الخبير أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام و الخاص تم استعمالها "بإفراط" في الاشهر الأخيرة لوصف هذا الإجراء للمساهمة الثنائية في رأس مال المؤسسات الإقتصادية، موضحا أنه بفضل هذا الميثاق اصبح الامر لا يتعلق  بالشراكة بين القطاع العام و الخاص و إنما بشراكة المؤسسات و هو المصطلح "الأكثر ملاءمة".

و أوضح الخبير ان مفهوم الشراكة بين القطاع العام و الخاص كما هو معروف قانونا و في الاستعمال، يتعلق بالشراكات في ميادين البنى التحتية و الخدمات العمومية من حيث الاستثمار و/أو الاستغلال، و هو يجمع بين هياكل ذو طابع عمومي مع مؤسسات إقتصادية عمومية أو خاصة بما في ذلك التنازل و توكيل الخدمات العمومية.

لكن، يرى السيد بلميهوب، أن الإجراء التشاركي و التعاقدي المقترح في الميثاق يسمح بخلق "ديناميكيات صناعية" و "فتح آفاق جديدة للاستثمار الخاص في إطار خوصصة جزئية للمؤسسات العمومية الإقتصادية"، و هذا، على حسب الحاجة لتطوير هذه المؤسسات و عروض رؤوس الاموال، و الخبرات و التكنولوجيات و الأسواق، التي تأتي من القطاع الخاص الوطني أو الاجنبي، المقيم او الغير مقيم، حسبه.

و ذكر الخبير أن مستوى فتح رأس المال هو محدد في القانون (34/66 بالمائة عندما يتعلق الأمر بشريك وطني مقيم و 49/51 عندما يتعلق الامر بمستثمر غير مقيم).

 

 

اجتناب سلوكات " النهب "

 

و في رده على سؤال حول تأثير هذا الإجراء قال السيد بلميهوب أنه سيتم "إستحسان" فعاليته ليس فقط بحسب عدد و نوعية العقود التي سيتم إبرامها و لكن كذلك عن طريق "الشفافية" التي سيتم في ظلها تطبيقه، مشيرا إلى ركيزتين يتم بفضلهما نجاح هذا الإجراء.

و يتعلق الأمر، أولا، بوضع جهاز متابعة الشراكات "بمهمة خاصة موجهة نحو الشفافية و مراقبة الممارسات التمييزية بين المستثمرين، و هذا، لتفادي سلوكات النهب و التقييمات الغريبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو نسب المشاركة".

اما ثانيا، يقول الخبير، هناك ضرورة وضع جهاز تطوير الشراكات، على المستوى الوطني و الدولي، و الذي يمكن توكيله للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و هيئات أخرى.

و حول دور القدرات الوطنية، خصوصا الشباب و النخبة الجزائرية بالخارج ، المنصوصين في الميثاق لإنجاح هذا الإجراء المصادق عليه من قبل الثلاثية، قال السيد بلميهوب ان الشراكة في راس المال بين القطاع العام و الخاص الثنائية أو الثلاثية (بمستثمرين أجانب أو جزائريين غير مقيمين) هي قضية "مالية محضة، ما يعني ماذا يمكن ان يجني الشركاء بإنشاء "نموذج أعمال".

و تابع الخبير قائلا، "إذا كان الشباب و الجالية الجزائرية فاعلين قادرين على خلق مشاريع شراكة كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين الآخرين، فليس هناك مكان للحجز أو تمييز مستثمر على آخر".

"يتعلق الأمر بتركيبات مالية متشعبة و مخاطرة لا يمكن الا للمستثمرين المحفزين و القادرين على توفير مصادر مالية الخوض فيها" حسبه.

و أضاف السيد بلميهوب أن جهاز الشراكة، الذي يشرك أولا الشركاء، "هو شديد المطالب فيما يخص الخبرة القانونية و المالية (عقد المساهمين و نموذج أعمال و هندسة تقييم المؤسسات و المساهمات في حال فتح رأس المال أو رفعه...)"، مشددا على ضرورة "إشراك الخبرة الوطنية في هذا الميدان، و التي هي ضعيفة نسبيا، و قبول مساعدة الخبرة الدولية في استحداث الشراكات".

من جهة اخرى، يرى الخبير ان تسيير المؤسسات الجديدة في إطار الشراكة بين المتعاملين العموميين و الخواص "يمكن ان تكون موضع جدل بين المسيرين بالنظر لاختلاف وجهات النظر و الأهداف بين المتعاملين العموميين و الخواص "، محذرا أن "هذه الخلافات يمكن أن توقف أجهزة التسيير".

و لهذا، يجب حسب الخبير، "حل هذه الخلافات قبليا أي في عقد المساهمين" الذي يجب ان يكون "متوازن و مدروس" و وضع اجهزة تحكيم في حالة الانسداد.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميثاق شراكة المؤسسات : "إجراء ممتاز" لكن يجب إرفاقه بالشفافية
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 199 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود