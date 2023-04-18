التجارة الخارجية: انخفاض العجز بـ 31 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من  2017

الجزائر - تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7ر10 مليار دولار خلال الاشهر الـ 11 الأولى من 2017 مقابل عجز ب 58ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر بـ 9ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع بـ3ر31 في المائة, حسبما علمت (واج) لدى مصالح الجمارك.

وعرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 19ر31 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017 مقابل 22ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+14 في المائة), حيث ارتفعت قيمتها بـ 4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.

كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 895ر41 مليار دولار مقابل 801ر42 مليار دولار (-12ر2 في المائة) بانخفاض قدره 900 مليون دولار، حسب نفس المصدر.

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وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت الى 74 في المائة مقابل 64 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وحسب بيانات الجمارك فان المحروقات ما تزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج (5ر94 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) لتستقر عند 47ر29 مليار دولار مقابل 64ر25 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 , أي بزيادة قدرت بـ 8ر3 مليار دولار ما يمثل زيادة بحوالي 15 في المائة.

وتقدر قيمة الصادرات خارج المحروقات التي تبقى دائما ضعيفة ب 72ر1 مليار دولار أي بزيادة حوالي 26ر8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 23ر1 مليار دولار (مقابل 16ر1 مليار دولار) , و المنتجات الغذائية بقيمة 330 مليون دولار (مقابل 282 مليون دولار) , والتجهيزات الصناعية بقيمة 67 مليون دولار (مقابل 49 مليون دولار) والمنتجات الخام بقيمة 66 مليون دولار (مقابل 75 مليون دولار), والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بقيمة 18 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار) .

== ارتفاع واضح في واردات الوقود ==

وفيما يتعلق بالواردات، يتبين أن المنتجات التي ازدادت هي تلك المصنفة في فئة الطاقة و الزيوت (الوقود)ي ومنتجات المعدات الزراعية، والمنتجات الغذائية، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية.

وهكذا، استوردت منتجات الطاقة ومواد التشحيم 78ر1 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأشهر الأولى من عام 2017 مقابل 18ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 1ر51 بالمائة) و 538 مليون دولار للتجهيزات الفلاحية مقابل 463 مليون دولار في 2016 (+ 2ر16 بالمائة )، والمواد الغذائية ب 75ر7مليار دولار مقابل 53ر7مليار دولار (+ 3?) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية 77ر7مليار دولار مقابل 65ر7مليار دولار أمريكي (+ 1.6 بالمائة ).

ومن ناحية أخرى، انخفضت الواردات،وإن كانت طفيفة، للسلع الصناعية والتي قدرت بـ 7ر12مليار دولار مقارنة مع 1ر14مليار دولار (-10 بالمائة )، و المنتجات نصف المصنعة 98ر9مليار دولار مقابل 46ر10مليار دولار ( -65ر4 في المائة)، و المواد الخام بـ 37ر1مليار دولار مقابل 41ر1مليار دولار ) - 7ر2 في المائة) وفيما يتعلق بتمويل الواردات، فمن أصل 89ر41 مليار دولار من السلع المستوردة، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 45ر25 مليار دولار نقدا (76ر60 بالمائة من اجمالي الواردات ).

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كما تم تمويل عن طريق القروض نحو 15 مليار دولار من الواردات (62ر35 بالمائة من اجمالي الواردات)، في حين استخدمت الحسابات بالعملة الخاصة للواردات 6 ملايين دولار (01ر0?)، في حين تم تمويل بقية الواردات من وسائل الدفع الأخرى بنحو 51ر1مليار دولار (6ر3? من الواردات).

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين، يلاحظ أن أكبر خمسة زبائن للجزائري خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، كانت إيطاليا بقيمة 07ر5مليار دولار (3ر16? من الصادرات الاجمالية للجزائر)، وفرنسا ب 84ر3مليار دولار (32ر12?)، وإسبانيا ب 68ر3 مليار دولار (8ر11?)، والولايات المتحدة ب 92ر2مليار دولار (4ر9?)، البرازيل بـ 95ر1مليار دولار (25ر6?).

أما بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائري فإن الصين ما زالت في الصدارة بـ 8ر7مليار دولار (6ر18? من إجمالي الواردات الجزائرية)، تليها فرنسا ب 8ر3مليار دولار (1ر9?)، إيطاليا (35ر3مليار دولار ( 8? ) وإسبانيا ب 83ر2 مليار دولار(7ر6?) وألمانيا ب 7ر2مليار دولار ( 4ر6?).

أهم الدول الممونة للجزائر خلال الأشهر الـ 11 الأولى لسنة

الجزائر - فيما يلي قائمة الدول الرئيسية الممونة للجزائر و قيمة الواردات من هذه الدول خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 وتطورها مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.

الدول القيمة (

مليون دولار) التطور(

مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2016)

الصين

7.799

+ 81 ر0 %

فرنسا

3.835

- 7ر12 %

ايطاليا

3.349 -

2ر21 %-

اسبانيا

2.827

- 60ر13 %

المانيا

2.708

-31ر1%

تركيا

1.860

+ 3ر5%

الولايات المتحدة

1.715

- 51ر17%

كوريا الجنوبية

1.556

+ 65ر57%

الأرجنتين

1.387

+ 50ر13 %

البرازيل

1.241

+ 10ر11 %

روسيا

1.107

-

الهند

927

+ 3 ر11 %

بلجيكا

590

+ 6ر5%

هولندا 580

- 8ر7 %

رومانيا

560

+ 3ر6 %

المجموع الفرعي

32.041

المجموع

41.895

تجارة خارجية :أهم الدول الزبونة للجزائر خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017

الجزائر - فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد و تطورها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016.

المصدر : المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك.

البلدان القيمة (مليون دولار)

التطور (مقارنة بالفترة ذاتها ل 2016)

ايطاليا 076 .5

+ 6ر6%

فرنسا 3.842

+ 1ر18%

اسبانيا 3.683 + 7ر5%

الولايات المتحدة الأمريكية 2.922 -

3ر 18 %

البرازيل 1.950

+ 35 %

تركيا 1.723 + 6ر43

هولندا 1.707

+ 1ر31 %

بريطانيا 1.450 + 3ر39 %

هند 917 + 6ر90 %

بلجيكا 841 - 9 %

البرتغال 813 + 4ر5%

تونس 698 +22%

الصين 663 -

كندا 626 -3ر48

%

كوريا الجنوبية 466

-

المجموع الفرعي : 27.377

المجموع : 31.191 .