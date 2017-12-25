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صناعة: يوسفي يجتمع بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات

الجزائر - اجتمع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاعي التابعة للاتحاد  العام للعمال الجزائريين،حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء التقييمي الذي جرى بمقر الوزارة، ثمن السيد يوسفي التقدم  المسجل في مختلف فروع القطاع بفضل المساعدات التي خصصتها الدولة لصالح  المؤسسات الصناعية العمومية داعيا إياها إلى بذل مزيد من المجهودات لتعزيز  تواجدها في السوق الوطنية لاسيما من خلال تحسين النوعية وتنويع الانتاج، حسب  نفس المصدر.

وفي مقابل ذلك، عاد الوزير إلى النقائص المسجلة في بعض القطاعات خاصة في مجال  المناجم والكيماويات مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات والنهوض بهذه الشعب  الصناعية لتنويع الاقتصاد الوطني والحد من الواردات.

ومن خلال ممثلي عمالها، دعا الوزير المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية إلى إيجاد  مصادر تمويل خاصة بها لمواجهة صعوباتها المالية غير مساعدات الدولة وذلك من  خلال عقد شراكات مع مؤسسات خاصة وطنية أو أجنبية تكون مبنية على أسس اقتصادية  سليمة وصحيحة.

كما أكد أن أبواب الوزارة تظل مفتوحة للحوار والتشاور والاصغاء للشريك  الاجتماعي لتجاوز الصعوبات وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان الاستقرار داخل  المؤسسات.

من جانبهم، رحب الأمناء العامون باللقاء الذي جمعهم بالوزير مثمنين مسعى  الوزارة لفتح أبواب الحوار مع الفدراليات النقابية والاصغاء اليها قصد إيجاد  الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية.

ومن بين الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيوني ضرورة إدراج مزيد من  الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمالي وفقا للبيان.

وللإشارة،  فقد حضر اللقاء كل من الأمناء العامين للفدرالية الوطنية للنسيج  والجلود, الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية, الفدرالية الوطنية للمناجم،  الفدرالية الوطنية للتعدين, الفدرالية الوطنية لمواد البناء, الفدرالية  الوطنية للمحروقات والبتروكيماويات إلى جانب مستشار لدى الأمين العام للاتحاد  العام للعمال الجزائريين.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الوزير بالشركاء الاجتماعيين  للقطاعي وسيكون متبوعا خلال الأسابيع المقبلة بسلسلة من اللقاءات تشمل كل قطاع على حدى.

 

 

صناعة: يوسفي يجتمع بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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