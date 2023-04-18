عدل 2013 : أكثر من 66 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم و مدعوون لدفع الشطر الثاني يناير 2018

لجزائر - أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، سعيد روبة، اليوم الاثنين أن أكثر من 66 الف مكتتب ضمن برنامج "عدل 2013 " تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم منذ انطلاق العملية في 7 ديسمبر الجاري الى غاية يومنا هذا, على ان يشرع في استدعاءهم لدفع الشطر الثاني خلال يناير 2018.

وأوضح السيد روبة في مداخلته بمناسبة اللقاء السنوي لإطارات قطاع السكن الذي اشرف عليه وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طماري ان "العملية الأخيرة التي تم اطلاقها لاختيار المواقع تخص 78.187 مكتتب وقد تم تمكن 66.061 مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم اي ما يعادل نسبة 84.49 بالمئة من اجمالي عدد المكتتبين المدعوين لاختيار المواقع ".

وقال السيد روبة أن هؤلاء المكتتبين مدعوين الى دفع الشطر الثاني في غضون شهر يناير 2018.

وأضاف ذات المسؤول انه "سيتم برمجة شهادات ما قبل التوجيه (التخصيص) المبرمجة ابتداء شهر يناير 2018 ل32.771 مكتتب آخر عبر 25 ولاية".

للتذكير كانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره قد فتحت موقعها الالكتروني امام مكتتبي عدل 2013 لاختيار مواقع سكناتهم يوم 7 ديسمبر.

برنامج عدل 1: توزيع 7.159 سكن خلال نهاية 2017 و يناير 2018

الجزائر-كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و تحسين السكن "عدل" سعيد روبة يوم الاثنين بالجزائر أن عدد سكنات البيع بالإيجار المبرمجة للتوزيع خلال الفترة الممتدة من نهاية 2017 و يناير 2018 يقدر بـ 7.159 وحدة من ضمن برنامج "عدل1" الخاص بمكتتبي 2001- 2002.

و أوضح السيد روبة في مداخلته بمناسبة اللقاء السنوي لإطارات قطاع السكن الذي اشرف عليها وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار، أن توزيع هذه السكنات سيكون عبر 5 ولايات، بما فيها ولاية الجزائر التي ستوزع فيها 4427 وحدة بصيغة البيع بالإيجار خلال نفس الفترة .

وفي عرضه لوضعية السكن بصيغة البيع بالإيجار إلى غاية 30 نوفمبر 2017، قال السيد روبة أن إجمالي برنامج عدل المسجل بلغ 470 ألف وحدة من ضمنها البرنامج الإضافي المعلن مطلع 2017 و المقدر ب 120 الف سكن.

و فيما يخص سكنات "عدل" المنتهية إلى غاية الفترة المذكورة فان عددها يقدر ب 45.286 و حدة سكنية، فيما يصل عدد السكنات طور الانجاز 255.630 و حدة سكنية، أما عدد السكنات التي لم ينطلق في انجازها بعد فان عددها بلغ 49.084 وحدة سكنية، حسب ذات المسؤول.