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ضمان اجتماعي: إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص لتسهيل دفع اشتراكاتهم

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرات
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صورة وأج

الجزائر- أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تسهل لسائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص عملية دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق.

وأوضح مدير الصندوق في ندوة صحفية، على هامش الأبواب المفتوحة على الضمان الاجتماعي لغير الاجراء المنظم بالمحطة البرية للخروبة، أنه و بغرض تسهيل عملية دفع سائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص لاشتراكاتهم لدى الصندوق بإمكانهم تقديم الشطر الأول من هذه الاشتراكات قبل 30 جوان المقبل على أن يقدم الشطر الثاني منها بالتقسيط إلى غاية شهر ديسمبر.

وأشار ذات المسؤول بهذا الخصوص إلى أنه من "ضمن 97 ألف سائق سيارة أجرى على المستوى الوطني نصف منهم فقط يدفعون اشتراكاتهم لدى الصندوق"، مضيفا أن كل التسهيلات التي يمنحها الصندوق، سيما في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع عدد المشتركين، مذكرا في هذا الإطار أن دفع الاشتراكات إجراء إجباري، كما سيتم الإعلان عن تسهيلات جديدة لفائدة العمال غير الأجراء خلال سنة 2018.

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وبالمناسبة، ذكر السيد شوقي يوسف أن عدد المشتركين في الصندوق قفز من 450.000 مشترك في سنة 2014 إلى 900.000 في 2016 منوها بأهمية نشر ثقافة التأمين لدى الجزائريين قائلا أنه "من غير المعقول أن يؤمن سائق أجرة مركبته ولا يفكر في دفع اشتراكاته لدى الصندوق التي ستعود له بالفائدة سواء من ناحية التغطية الصحية أو بعد التقاعد.

وتم بمناسبة هذه الأبواب المفتوحة فتح مركز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء داخل محطة نقل المسافرين بالخروبة (65 مسافر سنويا) لتقريبها للناقلين الخواص وكذا المسافرين وتسهيل عملية دفع اشتراكاتهم السنوية.

أما بخصوص الحالات التي لم يتم فيها دفع الاشتراكات من قبل غير الأجراء ،أكد المدير العام للصندوق أنه تم تسجيل 300000 اعذار في هذا الشأن خلال سنة 2017 ، مشيرا إلى أن مراكز الضمان الاجتماعي مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الحالي للسماح للمعنيين من دفع اشتراكاتهم المتأخرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
ضمان اجتماعي: إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص لتسهيل دفع اشتراكاتهم
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرة   شارك

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