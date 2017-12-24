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صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

الجزائر - يلتقي وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, هذا الاثنين مع الأمناء العامين للفيدراليات النقابية للقطاع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في إطار المساعي الرامية الى تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي, حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر فان هذا اللقاء سيجمع ممثلي الفيدراليات الوطنية للنسيج والجلود وللصناعات الغذائية والمناجم والتعدين و مواد البناء والمحروقات والبتروكيماويات  بحضور مستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .

ويهدف هذا الاجتماع  "خصوصا  الى فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ  على المكتسبات الاجتماعية و المهنية للعمال".  

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كما يندرج ضمن "الالتزامات التي جاء بها العقد الاقتصادي و الاجتماعي الرامي إلى تعزيز التشاور وتنفيذ المقترحات المشتركة من اجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني", يضيف البيان.

وكان الوزير الاول احمد أويحيى و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلي منظمات أرباب العمل قد وقعوا السبت على ميثاق الشراكة العمومية -الخاصة.     

ويذكر أن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل وقعوا  في  فيفري 2014  في إطار اجتماع الثلاثية على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي  للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ  الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.  

آخر تعديل على الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:57
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صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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