صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

وحسب ذات المصدر فان هذا اللقاء سيجمع ممثلي الفيدراليات الوطنية للنسيج والجلود وللصناعات الغذائية والمناجم والتعدين و مواد البناء والمحروقات والبتروكيماويات بحضور مستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ويهدف هذا الاجتماع "خصوصا الى فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و المهنية للعمال".
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كما يندرج ضمن "الالتزامات التي جاء بها العقد الاقتصادي و الاجتماعي الرامي إلى تعزيز التشاور وتنفيذ المقترحات المشتركة من اجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني", يضيف البيان.
وكان الوزير الاول احمد أويحيى و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلي منظمات أرباب العمل قد وقعوا السبت على ميثاق الشراكة العمومية -الخاصة.
ويذكر أن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل وقعوا في فيفري 2014 في إطار اجتماع الثلاثية على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.