مشاكل الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد  الاولية(اتحادية)

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين السيد يوسف قلفاط يوم السبت بالجزائر العاصمة ان مشاكل و انشغالات الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة نظرا للارتفاع المتزايد للتكاليف خاصة أسعار المواد الاولية التي سيعرف بعضها ارتفاعا بداية شهر يناير المقبل ما سيتسبب - حسبه -في تراجع هامش ربح الخبازين أكثر.

و أوضح السيد قلفاط في أعقاب أشغال الدورة الاستثنائية للاتحادية الوطنية للخبازين عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن سعر الخبز و هامش ربح الخبازين لم يطرأ عليهما أي تغيير في حين تسجل زيادات في اسعار المواد الاولية على غرار مادة الخميرة التي ستشهد ارتفاع -حسب ذات المتحدث- بداية من يناير المقبل.

و أشار ذات المسؤول أنه اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ستتعقد امور الخبازين أكثر مستقبلا ما يدفع الكثير منهم الى تغيير نشاطهم داعيا الوزارة الوصية للنظر في المطالب الشرعية لهذه الفئة من التجار و الحرفيين .

و اوضح السيد قلفاط أن أكثر من 3.000 مخبزة اضطر اصحابها الى الغلق النهائي و ذلك على امتداد سنة 2017 جزء منهم غيروا نشاطهم .

و في تعليقه عن الارتفاع الذي سجلته مادة الخبز في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية , أشار ذات المتحدث ان هذا التصرف لم يكن بقرار من الاتحادية بل جاء بطريقة فوضوية و بدون استشارة الاتحاد العام للتجار والحرفين.

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من جهة اخرى اوضح السيد قلفاط ان " التراجع المحسوس" في هامش ربح الخبازين يعد من ابرز انشغالات هذه الفئة بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة أساسية في صناعة الخبز ( 2000 دج للقنطار الواحد).

من جهته اوضح السيد كحيل عمار عضو في الاتحادية الوطنية للخبازين ان فئة الخبازين تعاني حاليا من "تراجع كبير في هامش الربح" منددا بالارتفاع المسجل في باقي مكونات صناعة الخبز مثل المحسنات و الملح و الخميرة و الكهرباء.و النقل .

و تابع ذات المتحدث يقول " بعض الخبازين في عدد من الولايات اضطروا لرفع سعر الخبز ليصل الى 15 دج للوحدة (بينما السعر المحدد قانونا ب 5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و 5ر8 بالنسبة للمحسن) لتحقيق هامش ربح قد يجنبهم الغلق , لكن ورغم ذلك "لم تقر اتحادية الخبازين اية زيادة في سعر الخبز بل و الأكثر استنكرت رفع السعر من طرف بعض الخبازين غير المهنيين و بدون اي استشارة .

و اضح السيد كحيل ان هذا الاجتماع جاء من اجل رفع انشغالات الخبازين عن طريق ممثليهم عبر 48 ولاية الى الجهة الوصية (وزارة التجارة) و التي تتمحور أساسا حول تراجع هامش الربح الذي يعاني منه الخبازون جراء الارتفاع المسجل في جميع مكونات الخبز الأخرى و التي سترتفع أكثر بداية من يناير 2018..

و تابع يقول ان الاتحادية بصدد رفع مطالب الى الوزارة الوصية و انتظار الرد قبل نهاية السنة الجارية بهدف ايجاد حلول ترضي الطرفين لتفادي الاضرابات المحتملة و ووقف مسلسل غلق المخابز .

و يشار الى ان وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد اكد في وقت سابق بوجود "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة لإيجاد حل لمشكل سعر الخبز دون الزيادة في تسعيرته", مضيفا أن الوزارة في "اتصال دائم " مع الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين لإيجاد حلول لسعر الخبز دون رفعه".