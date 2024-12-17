بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018 (لوكال)

الجزائر - سيقوم بنك الجزائر الخارجي بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018 حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

و أوضح السيد لوكال على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن هذه الوكالات ستكون في 5 مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.

و من بين هذه المدن ال5 ذكر محافظ بنك الجزائر باريس و ليون و مرسيليا.

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و يذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات المغتربين الجزائريين.

و بحسب احصائيات البنك العالمي قام المهاجرون الجزائريون في 2016 بتحويل مبلغ مقدر ب 4ر2 مليار دولار أمريكي نحو الوطن.