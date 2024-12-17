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بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018 (لوكال)

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 09:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات
بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018 (لوكال)

الجزائر - سيقوم بنك الجزائر الخارجي بفتح 5  وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018  حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة محافظ  بنك الجزائر محمد  لوكال.

و  أوضح السيد لوكال على هامش  اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق  بشراكة الشركات أن  هذه الوكالات ستكون في 5   مدن  فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.

و من بين هذه  المدن ال5  ذكر محافظ  بنك  الجزائر باريس و ليون  و مرسيليا.

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و يذكر أن وزير المالية عبد  الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم  الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات  المغتربين الجزائريين.

 

و بحسب  احصائيات البنك العالمي قام المهاجرون الجزائريون في 2016  بتحويل  مبلغ  مقدر ب 4ر2 مليار دولار أمريكي نحو الوطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018 (لوكال)
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 09:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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