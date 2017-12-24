القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة : الانتاجية هي مؤشر النجاح (منتدى رؤساء  المؤسسات)

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 08:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرات
ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة : الانتاجية هي مؤشر النجاح (منتدى رؤساء  المؤسسات)
صورة وأج

الجزائر- رحبت منظمات ارباب العمل يوم السبت بالجزائر بتوقيع ميثاق الشراكة مع الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين  مؤكدة أن مؤشر نجاح هذا الميثاق يكمن في رفع الانتاجية.

وخلال تدخله بإسم منظمات أرباب العمل الموقعة على العقد الوطني الاقتصادي و  الاجتماعي للنمو, أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد أن التوقيع  على هذا الميثاق هو خطوة تاريخية  ترسخ التزام منظمات ارباب العمل بدعم و  تقوية الشراكة مع  الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته شريك  اجتماعي.

و قال السيد حداد أنه من الان فصاعدا تم تجاوز التصنيف الذي يحدد فئتين من  المؤسسات الخاصة من جهة و العمومية من جهة أخرى, بل هناك "مؤسسات جزائرية"  تعمل من أجل دعم و ترقية الاقتصاد الوطني.

و أضاف السيد حداد أن الرهان الرئيسي لهذا  الميثاق يكمن  في حرصه على ضمان  توزيع عادل للثروة ي مؤكدا ان المؤشر الوحيد لقايس مدى نجاح هذا الميثاق يكمن  في بلوغ مستوى الانتاجية  المتوخى.

اقرأ أيضا:       ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات

و لضمان نجاح هذه العملية و الوفاء بالالتزامات التي تم اتخاذها في اطار هذا  الميثاق,  شدد السيد حداد على ضرورة ايلاء عامل الوقت الاهمية اللازمة, في هذا  الصدد قال "نحن نتقدم لكن بوتيرة بطيئة ".

و تابع السيد حداد يقول أن الفجوة تتسع و تتعمق ليس مقارنة مع الدول المتقدمة  فحسب بل ايضا مع الاقتصاديات في طريق النمو ي مشيرا الى أن مرتبة  الجزائر في  تصنيف "دونج بزنيس" الذي يصدره البنك العالمي ليست مرضية لذلك فان الجزائر  يضيف - مطالبة بمضاعفة الجهود لتدارك التأخر للحاق بركب الرقمنة .

من جانب آخر شدد المتحدث على ضرورة اقحام كل الكفاءات سيما الشباب  و النخبة  الجزائرية للمساهمة في انجاح ميثاق الشراكة.

من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي  السعيد أن ميثاق الشراكة يؤسس و بشكل نهائي لميلاد الشركة الجزائرية الموحدة  مهما يكن طبعها القانوني , مبرزا أن التحدي المستقبلي يكمن في التوجه نحو  قاعدة اقتصادية مستدامة .

 

في هذا الصدد دعا السيد سيدي السعيد الى اصلاح و تأهيل  المنظومة الصناعية في  مسار ناجع وشفاف, ما يمكن البلاد من تجاوز مرحلة الاستيراد الواسع و الشامل و  المضي قدما نحو ديناميكية  ينشطها المنتجون الصناعيون محليا .

كلـمات مفتـاحيــة :
ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة : الانتاجية هي مؤشر النجاح (منتدى رؤساء  المؤسسات)
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 08:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.24

تحلية مياه البحر: التحضير لدفتر الشروط الخاص بمحطتين جديدتين

17.12.24

باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

17.12.24

وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

17.12.24

 2017 : الجزائر تطلق قمرها الصناعي السادس, مكسب استراتيجي جديد لتعزيز السيادة الوطنية 

17.12.24

راوية يدعو البنوك إلى الابتكار لاستقطاب أفضل للادخار

17.12.24

توقيف رعيّة أجنبية مشتبه فيها بتزوير الأوراق النقدية من فئة 100 أورو بالعاصمة

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني