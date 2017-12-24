ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة : الانتاجية هي مؤشر النجاح (منتدى رؤساء  المؤسسات)

الجزائر- رحبت منظمات ارباب العمل يوم السبت بالجزائر بتوقيع ميثاق الشراكة مع الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤكدة أن مؤشر نجاح هذا الميثاق يكمن في رفع الانتاجية.

وخلال تدخله بإسم منظمات أرباب العمل الموقعة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو, أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد أن التوقيع على هذا الميثاق هو خطوة تاريخية ترسخ التزام منظمات ارباب العمل بدعم و تقوية الشراكة مع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته شريك اجتماعي.

و قال السيد حداد أنه من الان فصاعدا تم تجاوز التصنيف الذي يحدد فئتين من المؤسسات الخاصة من جهة و العمومية من جهة أخرى, بل هناك "مؤسسات جزائرية" تعمل من أجل دعم و ترقية الاقتصاد الوطني.

و أضاف السيد حداد أن الرهان الرئيسي لهذا الميثاق يكمن في حرصه على ضمان توزيع عادل للثروة ي مؤكدا ان المؤشر الوحيد لقايس مدى نجاح هذا الميثاق يكمن في بلوغ مستوى الانتاجية المتوخى.

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و لضمان نجاح هذه العملية و الوفاء بالالتزامات التي تم اتخاذها في اطار هذا الميثاق, شدد السيد حداد على ضرورة ايلاء عامل الوقت الاهمية اللازمة, في هذا الصدد قال "نحن نتقدم لكن بوتيرة بطيئة ".

و تابع السيد حداد يقول أن الفجوة تتسع و تتعمق ليس مقارنة مع الدول المتقدمة فحسب بل ايضا مع الاقتصاديات في طريق النمو ي مشيرا الى أن مرتبة الجزائر في تصنيف "دونج بزنيس" الذي يصدره البنك العالمي ليست مرضية لذلك فان الجزائر يضيف - مطالبة بمضاعفة الجهود لتدارك التأخر للحاق بركب الرقمنة .

من جانب آخر شدد المتحدث على ضرورة اقحام كل الكفاءات سيما الشباب و النخبة الجزائرية للمساهمة في انجاح ميثاق الشراكة.

من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن ميثاق الشراكة يؤسس و بشكل نهائي لميلاد الشركة الجزائرية الموحدة مهما يكن طبعها القانوني , مبرزا أن التحدي المستقبلي يكمن في التوجه نحو قاعدة اقتصادية مستدامة .

في هذا الصدد دعا السيد سيدي السعيد الى اصلاح و تأهيل المنظومة الصناعية في مسار ناجع وشفاف, ما يمكن البلاد من تجاوز مرحلة الاستيراد الواسع و الشامل و المضي قدما نحو ديناميكية ينشطها المنتجون الصناعيون محليا .