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راوية يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفراء المملكة المتحدة و صربيا و  كرواتيا

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر- استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية سفراء  المملكة المتحدة و صربيا و كرواتيا على التوالي باري روبرت و ألكسندر جانكوفيك  و مارين أندريجاسفيك الذين تطرق معهم إلى التعاون الثنائي حسبما أفاد به بيان  لوزارة المالية.

و أوضح البيان أن السيد راوية تطرق خلال المحادثات إلى نشاط الحكومة في مجال  السياسة الاقتصادية و شرح أهم الاجراءات المتضمنة في قانون المالية 2018.

خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة بحث الطرفان وضع التعاون الاقتصادي و  المالي بين البلدين و آفاق تطويرهما حسب البيان.

كما استعرضا المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية و آفاق ترقية التعاون في  شتى المجالات و محاور التعاون التي تم تحديدها خلال الندوة حول "التعاون  الاقتصادي و المالي الجزائري-البريطاني" المنعقدة بلندن نهاية أكتوبر.

و بحث المسؤولان من جهة أخرى امكانيات تنظيم لقاءات بين المتعاملين  الاقتصاديين للبلدين ابتداء من الفصل الأول 2018 و سبل تشجيع المبادلات لإنشاء  شراكات في مختلف مجالات النشاط.

و تمحور لقاء الوزير بسفير صربيا حول وضع التعاون الاقتصادي و المالي بين  البلدين و آفاق تطويرهما بالإضافة إلى المبادرات  و النشاطات الواجب مباشرتها من أجل تعزيز و توطيد العلاقات الثنائية.

بهذه المناسبة جدد السيد راوية التأكيد على استعداد الجزائر للعمل على توسيع  و تنويع التعاون مع شركائها.

و تطرق الوزير خلال لقائه مع سفير كرواتيا إلى وضع التعاون الاقتصادي و  المالي بين البلدين و آفاق تطويرهما.

كما استعرض المسؤولان المبادرات و النشاطات الواجب مباشرتها من أجل تعزيز و  توطيد العلاقات بين الجزائر و كرواتيا.

 

و من جهة أخرى جدد وزير المالية التأكيد على استعداد الجزائر للعمل على توسيع  و تنويع التعاون مع شركائها.

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راوية يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفراء المملكة المتحدة و صربيا و  كرواتيا
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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