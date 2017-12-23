راوية يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفراء المملكة المتحدة و صربيا و  كرواتيا

و أوضح البيان أن السيد راوية تطرق خلال المحادثات إلى نشاط الحكومة في مجال السياسة الاقتصادية و شرح أهم الاجراءات المتضمنة في قانون المالية 2018.
خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة بحث الطرفان وضع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين و آفاق تطويرهما حسب البيان.
كما استعرضا المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية و آفاق ترقية التعاون في شتى المجالات و محاور التعاون التي تم تحديدها خلال الندوة حول "التعاون الاقتصادي و المالي الجزائري-البريطاني" المنعقدة بلندن نهاية أكتوبر.
و بحث المسؤولان من جهة أخرى امكانيات تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين ابتداء من الفصل الأول 2018 و سبل تشجيع المبادلات لإنشاء شراكات في مختلف مجالات النشاط.
و تمحور لقاء الوزير بسفير صربيا حول وضع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين و آفاق تطويرهما بالإضافة إلى المبادرات و النشاطات الواجب مباشرتها من أجل تعزيز و توطيد العلاقات الثنائية.
بهذه المناسبة جدد السيد راوية التأكيد على استعداد الجزائر للعمل على توسيع و تنويع التعاون مع شركائها.
و تطرق الوزير خلال لقائه مع سفير كرواتيا إلى وضع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين و آفاق تطويرهما.
كما استعرض المسؤولان المبادرات و النشاطات الواجب مباشرتها من أجل تعزيز و توطيد العلاقات بين الجزائر و كرواتيا.
و من جهة أخرى جدد وزير المالية التأكيد على استعداد الجزائر للعمل على توسيع و تنويع التعاون مع شركائها.