المصادقة على الميثاق المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة يعتبر "قاعدة تضامنية"  بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل

و في كلمة القاها خلال افتتاح اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات اوضح السيد سيدي السعيد أن "المصادقة على الميثاق المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة تعد تجسيدا للتجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي و تشكل قاعدة تضامنية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأباب العمل لترقية و حماية الانتاج الوطني الذي يضمن تلبيةمختلف احتياجات مواطنينا و خاصة القدرة الشرائية و التشغيل".
واضاف ان "هذا العمل التضامني سيحمي اقتصادنا من التأثيرات الضارة للعولمة و سيقلص بالتأكيد بل سيقضي نهائيا على هذه الآفة", مضيفا ان "هذا العمل الحضاري سيساهم في بروز بلدنا ضمن البلدان المتطورة".
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و اضاف ان هذا الميثاق "سيكرس نهائيا الطابع الموحد للمؤسسة الجزائرية مهما كان وضعها القانوني" كما انه يشكل "اداة ستضع حدا للبقايا العقائدية المتسببة في هذا الجبل من الافكار المسبقة التي أخرت انطلاقنا الاقتصادي".
واعتبر السيد سيدي السعيد ان الحوار الاجتماعي "اصبح اليوم قيمة ثقافية بادر بها وطالما ألح عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", مشيرا الى ان هذا الحوار يمثل "اداة مثمرة" بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.
و في هذا السياق اكد السيد سيدي السعيد ان "الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين يحرصون على التعبير, انطلاقا من هذا اللقاء, عن مدى تقديرهم لرئيس الجمهورية لتمسكه بقيم الحوار الاجتماعي".