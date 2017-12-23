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ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات

الجزائر- وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل يوم السبت بالجزائر العاصمة على الميثاق  المتعلق بشراكة الشركات.

ووقع على هذا الميثاق الوزير الاول أحمد أويحيى من جانب الحكومة والأمين  العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى  رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي  للنمو.

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ويتعلق الامر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات  والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين و  المنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد  الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

 

ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال  الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي  والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و  تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

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ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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