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أويحيى: تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات

الجزائر-  أكد يوم السبت الوزير الاو ل أحمد أويحيى في  كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق  بشراكة الشركات أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.

وأوضح السيد أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام  للعمال الجزائريين  يقول "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به" .

وأضاف الوزير الاول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك  المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.

كما أبرز السيد أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات  المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة  بورشاتها.

 

وأكد الوزير الاول قائلا" ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها  لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي".

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أويحيى: تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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