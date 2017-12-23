انطلاق اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات

وسيتوج هذ الاجتماع الذي ينعقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتوقيع على ميثاق شراكة الشركات.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية و تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية.