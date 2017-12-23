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انطلاق اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 185 مرات
انطلاق اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات

الجزائر- انطلقت يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال  اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات بحضور الوزير الاول أحمد أويحيى  والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.

وسيتوج هذ الاجتماع الذي ينعقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين  بالتوقيع على ميثاق شراكة الشركات. 

ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال  الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي  والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و  تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية و تعتبر الشراكة  العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي  تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية.

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انطلاق اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 185 مرة   شارك

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