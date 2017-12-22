تركيب السيارات: عدد المتعاملين سيكون "محدودا جدا"

الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الخميس ان عدد المتعاملين في السوق المحلية لتركيب السيارات "سيكون محدودا جدا" معلنا أن الحكومة تستعد "لتنظيم" هذه السوق في إطار مسعى عقلاني يهدف إلى تفادي وقوع نزيف للعملة الصعبة.

وصرح السيد أويحيى خلال تدشينه للطبعة ال26 من معرض الإنتاج الوطني انه "لن يكون هناك 50 منتجا للسيارات الخفيفة او الثقيلة (في الجزائر) لان القائمة ستكون محدودة جدا (...) حيث ان هذه السوق ستقلص و تحتكر, لأننا سنعتمد على أولئك المتواجدين في الميدان".

وأدلى الوزير الأول بهذا التصريح في معرض حديثة لبعض وكلاء السيارات الذين يريدون الحصول على تراخيص للانطلاق في نشاط تركيب السيارات في الجزائر.

وأكد في هذا الصدد لاحد وكلاء السيارات اننا "لن نسمح بتكرار قضية المطاحن".

وأشار في ذات السياق الى العدد الهام من المطاحن في الجزائر التي تستفيد من عديد التسهيلات مثل الدقيق المدعم دون رفع تحدي التصدير.

إقرأ أيضا: تركيب السيارات: الدولة ستنظم السوق

كما أوضح السيد أويحيى انه "اذا اوقفنا استيراد 500000 سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار, فليس لنقوم اليوم باستيراد 600000 او 800000 قطعة من لوازم السيارات. و ان ال500000 سيارة قد تم استيرادها في المرحلة التي كنا نتوفر فيها على 174 مليار دولار (من احتياطي الصرف) لكننا لا نتوفر اليوم في شهر نوفمبر الا على 98 مليار دولار".

وأكد في هذا الخصوص ان وزارة الصناعة قد سجلت حتى اليوم 60 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر.

و تابع يقول "هناك الكثير من الطلبات في مجال السيارات (تركيب السيارات) و اننا (الحكومة) لن نستهلك كل رصيد الجزائر من العملة الصعبة لاستيراد لوازم السيارات, لأننا سننظم هذه السوق" مضيفا ان عديد المتعاملين يحاولون الانطلاق في هذا النشاط دون انتظار الحصول على الاعتمادات الضرورية.

كما أكد مخاطبا وكيلا اخر للسيارات انطلق في نشاط سوق التركيب حول موضوع عدد المركبين الذين سيتم قبولهم قائلا "في المستقبل ستكونون خمسة (5) بالنسبة للسيارات و خمسة (5) بالسنبة للشاحنات" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف الوزير الاول يقول "ان ذلك لن يعجب البعض لكن يجب علينا كحكومة ان ندافع عن مصالح البلاد".

وخاطب وكيلا اخر للسيارات مؤكدا انه "ليس لدينا عملة صعبة نبددها و قل ذلك لأصدقائك في القطاع لان ذلك سيبدو لهم اليوم مسعى حكومي مفاجئ بعض الشيء لكنهم

يجب ان يعرفوا ايضا بانهم في ظرف اربع سنوات قد يتوقفوا جميعهم عن النشاط".

للتذكير ان ثلاثة متعاملين ينشطون حاليا في سوق تركيب السيارات الخفيفة في انتظار دخول اثنين اخرين في الانتاج.