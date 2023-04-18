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احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 134 مرات
احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر

الجزائر - أكد الوزير الأول، احمد أويحيى، اليوم الخميس  خلال تدشينه للطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر  بقصر المعارض (الصنوبر البحري) ان احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار  دولار في نهاية شهر نوفمبر 2017.

وأوضح السيد أويحيى خلال حديثه مع احد وكلاء السيارات الذي ابدى اهتمامه  بنشاط تركيب السيارات في الجزائر قائلا "لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار  (من احتياطات الصرف) كانت الجزائر تستورد 500000 سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير  دولار, لكننا لا نتوفر اليوم الا على 98 مليار دولار في شهر نوفمبر و نحن لم  نوقف استيراد هذا العدد من السيارات لكي نستورد 600000 قطعة من لوازم  السيارات".

للتذكير، ان وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اكد مؤخرا ان احتياطي  الجزائر من العملة الصعبة بلغ 100 مليار دولار في شهر نوفمبر.

 

إقرأ أيضا: احتياطيات الصرف الجزائرية تقدر ب100 مليار دولار في نوفمبر  

وتوقع السيد راوية في شهر اكتوبر الاخير ان تتراجع احتياطات الجزائر من  العملة الصعبة الى 97 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2017.

وتشير التوقعات الى ان الرصيد من العملة الصعبة يمكن ان يستقر عند 85.2  مليار دولار في نهاية سنة 2018 (ما يوازي 18.8 شهرا من الواردات) و 79.7 مليار  دولار في سنة 2019 (18.4 شهرا من الواردات) قبل ان يصل الى 76.2 مليار دولار  في سنة 2020 (17.8 شهرا من الواردات).

إقرأ أيضا: احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017

و كانت احتياطات الصرف قد بلغت 114.1 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2016  مقابل 144.1 مليار دولار في نهاية 2015.

كلـمات مفتـاحيــة :
احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 134 مرة   شارك

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