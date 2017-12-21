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تركيب السيارات: الدولة ستنظم السوق

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 18:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرات
تركيب السيارات: الدولة ستنظم السوق

الجزائر - انتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس خلال تدشين الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري بالجزائر العاصمة "العدد  الهائل" لطلبات تركيب السيارات في الجزائري مؤكدا أن الدولة "ستنظم" هذه السوق.

وصرح مخاطبا وكيلا للسيارات طلب ترخيصا لتركيب السيارات في الجزائر "هناك طلبات كثيرة على السيارات (تركيب السيارات) ولن نستهلك (الحكومة) كل العملة الصعبة للجزائر لاستيراد لوازم السيارات. سننظم هذه السوق".

وخاطب وكيلا آخر للسيارات يقول "لن نسمح بتكرار قضية المطاحن".

 

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ولدى تطرقه إلى عدد مركبي السيارات في الجزائري قال الوزير الأول "في المستقبل سيكون هناك خمسة مركبين للسيارات وخمسة مركبين للشاحنات" دون تقديم  تفاصيل إضافية.

 

وأكد "هذا لن يعجب البعض و لكننا كحكومة سندافع عن مصالح البلاد". 

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تركيب السيارات: الدولة ستنظم السوق
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 18:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرة   شارك

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