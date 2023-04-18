أويحيى يدشن الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري  

الجزائر - دشن الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري).

وكان الوزير الاول مرفوقا بأعضاء من الحكومة و مسؤولين سامين من القطاع الاقتصادي.

وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار " اقتصاد متنوع ونجاعة من أجل التصدير" مشاركة 483 عارض ما بين 169 مؤسسة عمومية و 314 مؤسسة خاصة على مستوى أجنحة تقدر مساحتها الاجمالية ب 22742 متر مربع.

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وتتميز هذه الطبعة أيضا بحضور لأول مرة القطاع الوطني للسيارات من خلال مشاركة 9 شركات لتركيب السيارات.

وتنشط المؤسسات المشاركة في الصناعات التحويلية و الالكترونية والكهرومنزلية و الزراعية-الغذائية و التعليب و الكيمياء و البتروكيمياء والصناعة الميكانيكية والحديد والصلب وكذا قطاعي البنوك و التأمينات.

من جهة أخرى, تشارك أيضا عدة وحدات انتاجية للجيش الوطني الشعبي في هذه الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري.

ويضم جناح الجيش الوطني الشعبي وحدات انتاج قيادات القوات الجوية والبحرية و مديريات الصناعات العسكرية و العتاد و الهياكل القاعدية العسكرية.

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ويتعلق الأمر بمؤسسات وحدات الانتاج للجيش الوطني الشعبي المتخصصة في مختلف الميادين على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة والصناعات الالكترونية و البناء و تجديد العتاد الجوي والبحري اضافة الى قطاع النسيج.