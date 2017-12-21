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اتفاق تعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الاندونيسية بيرتامينا

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 16:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات
اتفاق تعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الاندونيسية بيرتامينا

الجزائر - وقع مجمع سوناطراك و الشركة النفطية الاندونيسية بيرتامينا, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على اتفاق تعاون من اجل تعزيز تعاونهما في مجال المحروقات.

ويأتي هذا الاتفاق, الموقع من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور والرئيس المدير العام لشركة بيرتامين, مانيك ماسا, بعد إمضاء الطرفين على مذكرة تفاهم من اجل تعزيز تعاونهما في سبتمبر 2016.

و يحدد هذا الاتفاق الجديد محاور التعاون المحددة من قبل الطرفين كما يِؤطر ميكانيزمات تطبيقها سواء في الجزائر أو أندونيسيا أو بلدان أخرى.

كما ينص الاتفاق على تبادل المعلومات و الخبرات في سلسلة إنتاج المحروقات خصوصا في ميدان البحث و التطوير وتحويل المحروقات.

و يؤكد هذا الاتفاق على "إرادة الشريكين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما  بتحديد محاور جديدة للتعاون و وضع إطار ملائم للبحث و تحقيق فرص جديدة للتعاون بين الشركتين خصوصا في النشاط القبلي للمحروقات"، حسبما تم شرحه خلال حفل التوقيع.

 

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وعلى هامش مراسم التوقيع, أعرب الرئيس المدير العام للشركة العمومية  الاندونيسية عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق الذي يعكس على حد قوله "العلاقات المتميزة مع سوناطراك المرشحة لان تتعزز اكثر في المستقبل".

وتنشط شركة  بيرتامينا بالجزائر بالشراكة مع سوناطراك حيث ساهمت في العديد  من المشاريع البترولية منذ 2014 خصوصا في حقول منزل لجمت شمال والمرق  (ايليزي) و أورهود (ورقلة).

من جهته، قال السيد ولد قدور ان الإمضاء على هذا الاتفاق يأتي مواصلة  للمحادثات المباشرة من قبل سوناطراك مع مجمل شركائها من اجل تطوير التعاون والشراكة, كاشفا في هذا الصدد انه من المنتظر أن يمضي المجمع في منتصف يناير المقبل عقدين مع الشركة الاندونيسية بيرتامينا.

ويتعلق الأمر, حسبه, بعقد توسيع مصنع منزل لجمت شمال بإضافة سلسلة إنتاج  جديدة التي ستضاف إلى السلسلتين المتواجدتين حاليا, أما العقد الثاني فيخص الاستكشاف بحقل منزل لجمت شمال الذي يحوي على "احتياطات هامة".

وبحسب الأرقام المقدمة من قبل مدير قسم التعاون بمجمع سوناطراك السيد فريد  جتو , ينتج حقل منزل لجمت شمال حاليا 18.000 برميل يوميا من النفط, و 100.000  برميل يوميا بالنسبة لأرهود و 110.000 برميل يوميا في حقل المرق, موضحا أن إنتاج حقل أرهود قد بلغ في نوفمبر الفارط  إجمالي قدره 1 مليار برميل من  النفط منذ دخوله حيز الاستغلال في 2002.

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وستسمح العقود المرتقبة مع مؤسسة بيرتامينا بزيادة قدرات إنتاج حقل منزل لجمت شمال.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
اتفاق تعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الاندونيسية بيرتامينا
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 16:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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