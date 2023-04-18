انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية خلال الثلاثي الأول من 2018  بالرياض

الجزائر - كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ستنعقد بالرياض "خلال الثلاثي الأول من سنة 2018", مؤكدا إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة عقب لقائه مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أن السنة المقبلة ستعرف مواعيد هامة من شأنها أن تعزز أكثر العلاقات الثنائية بين البلدين منها انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية في الرياض في الثلاثي الأول من 2018 ".

وقال بهذا الخصوص أن العلاقات بين البدين "متميزة في شتى المجالات ونحن مطالبون انطلاقا من تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان للعمل سويا على تعزيز هذه العلاقات".

ونوه السيد مساهل في نفس الاطار "بدور الدبلوماسية البرلمانية في التقارب" ما بين البلدين وهو ما سيتم تجسيده --كما قال-- في اطار لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية.

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وكان اللقاء فرصة كذلك للتطرق الى مسألة تسهيلات الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن, مشيرا إلى أن السعودية كانت قد أبدت في الأشهر الاخيرة "رغبتها واهتمامها بالاستثمار ببلادنا", حسب الوزير.

وتطرق الطرفان كذلك--أضاف الوزير-- الى الاوضاع التي تعيشها المنطقة العربية خاصة البلدان التي تعرف نزاعات مع التأكيد على سياسة الجزائر في هذا الشأن المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار وتفضيل الحلول السياسية.

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وشدد الوزير خلال حديثه عن الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن على أهمية "منح الفرصة للحل السلمي" للازمات التي تعرفها هذه البلدان مما سيعود بالفائدة على شعوبها التي تحتاج الى النمو و الاستقرار والرقي.

كما كان اللقاء فرصة أيضا لتبادل الخبرات والآراء حول ظاهرتي الارهاب والتطرف العنيف حيث عرض السيد مساهل التجربة الجزائرية في هذا المجال.

من جانبه, أكد رئيس مجلس الشورى السعودي رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى "أفضل مستوى وهو ما تم التطرق اليه مع السيد مساهل الذي قدم صورة عن ما تعيشه الجزائر من نهضة ونقلة".

كما شدد من أيضا على الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الجزائري ومجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتم التطرق أيضا الى الاوضاع التي تعيشها المنطقة العربية والاسلامية التي كان ينبغي "أن تكون نموذجا للدول الاخرى", أضاف رئيس مجلس الشورى السعودي.