سيليا الجزائر تقرر سحب جميع منتوجاتها من السوق

الجزائر- قامت شركة سيليا الجزائر باستدعاء جميع منتجات الأطفال التابعة للعلامة وعلى رأسها حليب الرضع كإجراء احترازي بعد ثبوت تلوث هذه المنتجات في فرنسا بجرثومة السالمونيلا حسبما أفادت به الشركة في بيان لها.

ويأتي هذا الاعلان بعد الاستدعاء الأوسع الذي شرعت فيه الشركة الأم في فرنسا "لاكتاليس" والذي يخص جميع منتجات الأطفال المصنعة والمعلبة في مصنعها بمدينة "كراون" الفرنسية ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2017 حسب نفس المصدر.

وقد أثبت برنامج التحاليل المشددة الذي قامت به مخابر مستقلة منذ بداية الانذار تلوثا متناثرا في هذا المصنع بسبب أشغال أجريت به خلال السداسي الأول 2017.

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وكانت سيليا الجزائر قد استدعت بعض منتوجاتها في 10 ديسمبر الجاري.

وتؤكد الشركة بأن قرار السحب جاء في إطار "تعزيز التدابير الاحترازية" مذكرة في هذا السياق بأن التحاليل التي أجريت في المخبر البيطري الجهوي لتلمسان أكدت صحة منتجاتها.

وأوضح البيان بأن سيليا الجزائر تعتبر بأن "صحة أطفالنا أهم وأثمن من أن نضعها محل أي مخاطرة" مشيرا إلى تجنيد فرق ميدانية تابعة للشركة لسحب المنتجات وإعلام المواطنين.

وتلتزم سيليا الجزائر بتعويض المنتوجات المسترجعة حتى وإن تم فتحها يضيف البيان مشيرا إلى أنه بإمكان المستهلكين الاتصال لمعلومات أوفر بمركز الاتصال التابع للشركةعلى الرقم: 09 82 21 01 60.