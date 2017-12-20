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محاولة اضراب أعوان القطارات: شركة النقل بالسكك الحديدية تسجل تذبذبا في  العاصمة و تستنكر"التصرفات غير المهنية "

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 19:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرات
محاولة اضراب أعوان القطارات: شركة النقل بالسكك الحديدية تسجل تذبذبا في  العاصمة و تستنكر&quot;التصرفات غير المهنية &quot;

الجزائر- ذكرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  اليوم الاربعاء في بيان لها أن محاولة اضراب غير متوقعة لبعض اعوان مرافقة  القطارات تسببت في بعض التذبذبات في سير القطارات بالعاصمة متأسفة على تسجيل  مثل هذه "التصرفات غير المهنية".

و جاء في بيان الشركة انه "في الساعات الأولى من صبيحة يوم الاربعاء 20  ديسمبر 2017 تفاجأت الشركة بحدوث محاولة اضراب غير متوقعة لبعض أعوان مرافقة  القطارات تسببت في بعض التذبذبات في حركة سير القطارات بضاحية الجزائر".

و مع هذا سارت القطارات "بشكل عادي رغم بعض الاضطرابات" حسب بيان الشركة الذي  يشير الى ان محاولة الاضراب هذه جاءت دون اشعار و لا تقديم مطالب رسمية  للمؤسسة.

و تعرب الشركة في هذا الصدد عن "أسفها مرة أخرى على مثل هذه الاعمال البعيدة  عن اي اعتبار لزبائنها الكرام الذين يتعرضون في كل مرة الى تعطل في اشغالهم  بسبب هذه التصرفات غير المهنية". 

كما تعتذر الشركة لزبائنها على كل الازعاجات مؤكدة انها ستبذل كل ما في وسعها  لتجنب تكرار مثل هذه الاحداث في المستقبل.

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محاولة اضراب أعوان القطارات: شركة النقل بالسكك الحديدية تسجل تذبذبا في  العاصمة و تستنكر"التصرفات غير المهنية "
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 19:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرة   شارك

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