سوناطراك-بريتش بتروليوم-ستاتويل: التوقيع على ملحق عقد استغلال من أجل رفع الاحتياطات الغازية

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك يوم الاربعاء مع الشركة النفطية البريطانية بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل على ملحق للعقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بعين أميناس بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة.

و وقع العقد كل من نائب رئيس نشاطات الاستغلال و الانتاج بسوناطراك ارزقي حسيني و نائب رئيس مجمع ستاتويل ايفان فويري و الرئيس المدير العام ل"بي.بي-الجزائر" وسام المنثيري بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور.

اقرأ أيضا: التوقيع على عقد بين سوناطراك ووكالة ألنفط وتوتال وسيبسا حول مشروع غازي بتيميمون

و يتعلق العقد بحقل اليزي المتواجد على بعد 40 كم جنوب-غرب مدينة عين أميناس.

و اتفق المتعاقدون على فرص جديدة لرفع الاحتياطيات على مستوى هذه الحقل من خلال قدرات إضافية تقدر ب11 مليار م3 من الغاز سنويا عن طريق برنامج استثماري إضافي بأكثر من 500 مليون دولار.

وسيسمح هذا البرنامج الاستثماري-الذي يضم حفر ابار جديدة للتطوير و نظاما لاستكشاف باطن الارض ثلاثي الابعاد و مشروعا للضغط- بالحفاظ على مستوى الانتاج التجاري لحقل تيقنتورين بعين أميناس إلى ما بعد عام 2035.

اقرأ أيضا: الجزائر- ألمانيا : التوقيع على مذكرة تعاون بين مجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل

و خلال تدخله خلال حفل التوقيعي اكد السيد ولد قدور على اهمية هذا المشروع في تطوير الانتاج الوطني للغاز قائلا ان "هذه الشراكة تعد مؤشرا جد قوي للدلالة على ان الجزائر بلد جذاب و مستقر".

و اضاف بان الاستثمار الجديد من شانه تعزيز علاقات الشراكة بين مجمع سوناطارك و بريتش بتروليوم و ستاتويل.

يذكر ان العقد الاصلي بين هذه الاطراف كان قد وقع سنة 1998 في حين شرع فعليا في الانتاج سنة 2006.

و الى غاية اليومي تم انجاز مركز معالجة رئيسي مكون من ثلاثة قطارات متماثلة و كذا محطة لضغط الغاز المنتج تتضمن ثلاثة مضخات للضغط كما تم ايضا حفر 63 بئر.

و خلال ندوة صحفية نشطها عقب حفل التوقيعي اشار السيد ولد قدور الى ان سنة 2017 كانت "مثمرة" بالنسبة لسوناطراك نظرا للمشاريع العديدة الموقعة مع شركات نفطية دولية (بي.بيي ستاتويلي باكرهوغز جنرال الكتريكي توتالي اينيي ريبسول) قائلا بان "جميع الشراكات الموقعة لحد الان هي شركات رابح-رابح".

و كشف ان مجمع سوناطراك يعتزم- في اطار استراتيجيته الجديدة- التطور عبر السوق الدولية. و ذكر في هذا السياق بان لقاء جمعه مؤخرا مع وزير النفط العراقي خصص لمناقشة فرص استثمار سوناطراك بالعراق.

و سيزور وفد من سوناطراك العراق لتحديد جميع الجوانب المتعلقة بالتطوير و تلك المتعلقة بتسويق النفط.

اقرأ أيضا: اتفاقية بين سوناطراك و شركة "بيكر هيوز جنرال الكتريك" الأمريكية" لإنشاء شركة مختلطة

و حسب السيد ولد قدوري فان وزير النفط العراقي سيحل بالجزائر في يناير القادم من اجل تحديد مشترك لفرص الشراكة بين البلدين.

و قال في هذا السياق ان :"على سوناطراك ان تصبح شركة دولية بشكل نهائي".

و بخصوص ليبياي كشف السيد ولد قدور عن وجود مفاوضات لتحديد معالم المشاريع التي تنوي الجزائر و ليبيا اطلاقها معا.