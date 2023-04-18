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خط بري تندوف -نواكشوط في الثلاثي الأول من 2018

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرات
خط بري تندوف -نواكشوط في الثلاثي الأول من 2018

البيض - يرتقب فتح خط بري لنقل المسافرين بواسطة  الحافلات يربط مدينة تندوف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نهاية الثلاثي  الأول من السنة المقبلة حسبما علم يوم الأربعاء بالبيض من المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين "وسط".

وصرح قيلان عبد الرزاق لوأج على هامش مشاركته ضمن وفد يتشكل من ممثلي وكالات  سياحية مستثمرين للترويج السياحي للمناطق الأثرية بالولاية أنه "يتم التحضير  لإطلاق هذا الخط البري لنقل المسافرين بواسطة الحافلات بين مدينة تندوف  والعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة المقبلة ".

وأضاف ذات المصدر أن هذا الخط المبرمج سيسمح "بتسهيل عملية تنقل المسافرين  بين الجزائر وموريتانيا وتشجيع التبادل بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن الجزائر و موريتانيا وقعتا يوم 8 نوفمبر الماضي بنواكشوط على اتفاق  يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك يهدف الى تكثيف  التعاون الاقتصادي وتنقل الاشخاص بين البلدين.

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ومن جهة اخرى أشار ذات المسئول الى وجود برنامج لفتح عدد من الخطوط "الهامة"  خاصة ما تعلق بولايات الجنوب الكبير  وربطها بولايات الشمال على غرار ولايتي  تندوف واليزي بالإضافة إلى خط يربط البيض بولاية الجزائر العاصمة وكذا البيض  بولاية وهران وخط آخر يربط بلدية الأبيض سيدي الشيخ بولاية أدرار.

وأفاد أنه تم مؤخرا تجهيز 47 حافلة تابعة للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين  "وسط" بنظام التحكم عن بعد مبرزا  أن "هذا النظام الجديد سيسمح بمراقبة وضعية  ومكان الحافلة في أي نقطة تتواجد بها عبر الوطن وبالتالي المحافظة على سلامة  الركاب من خلال مراقبة سرعة الحافلة وكذا التدخل السريع في حال حدوث أي عطب  للحافلة من أجل صيانتها".

وذكر قيلان عبد الرزاق أن مؤسسته تعمل على تطوير وتعميم  تواجدها عبر كامل  تراب الوطن حيث تغطي حاليا 45 ولاية بمجموع 51 خطا بواسطة 79 حافلة.

وعلى صعيد آخر كشف ذات المسئول عن التحضير لتجريب الأسبوع القادم "حافلة تم  تركيبها على مستوى الشركة الوطنية لتركيب السيارات الصناعية برويبة من علامة  +مرسيدس+ تمت صناعتها خصيصا للتأقلم مع المسالك الصعبة والصحراوية". 

وأضاف أن هذه التجربة سيتم من خلالها معرفة مدى فاعلية هذه الحافلة لتلك  الظروف الطبيعية والمناخية وفي حالة فعاليتها سيتم مستقبلا تزويد شركته بعدد  من هذه الحافلات في اطار الإستراتجية المسطرة من طرف المؤسسة لفك العزلة عن  المناطق النائية بالجنوب الكبير قصد المساهمة في تنميتها.

كلـمات مفتـاحيــة :
خط بري تندوف -نواكشوط في الثلاثي الأول من 2018
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرة   شارك

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