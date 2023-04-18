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وحدات انتاجية للجيش الوطني الشعبي تشارك في الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرات
وحدات انتاجية للجيش الوطني الشعبي تشارك في الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري

الجزائر- تشارك وحدات انتاجية للجيش الوطني الشعبي في  الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري التي تنظم من 21 الى 27 ديسمبر الجاري  بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

و يشارك الجيش الوطني الشعبي في المعرض بالعديد من المؤسسات و الوحدات  الانتاجية المتخصصة في مختلف المجالات على غرار قطاع النسيج و الصناعات  الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية و البناء و كذا صناعة و  تجديد العتاد البحري و الجوي.

و تنتمي هذه الوحداتي حسب البياني لقيادتي القوات الجوية و البحرية و مديريات  الصناعات العسكرية و العتاد و المنشآت العسكرية.

و يدعو الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة زوار المعرض الى التقرب من الفضاء  المخصص له بالجناح المركزي بغية اكتشاف ما يضمه من منتجات متنوعة "تترجم  المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها و التي تساهم في  تعزيز نسيج وطني نوعي" يضيف نفس البيان.

و تندرج مشاركة وحدات الجيش في المعرض-و هي الثانية من نوعها-  "في اطار  ديناميكية انعاش الاقتصاد الوطني التي بادر بها رئيس الجمهورية القائد الاعلى  للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني و الهادفة الى بعث و تشجيع المنتوج الوطني  و تطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني  الشعبي الرامية الى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية و مستدامة".

و ينعقد معرض الانتاج الجزائري هذه السنة تحت شعار "اقتصاد متنوع و نجاعة في  التصدير" بمشاركة قرابة 500 عارض و ستة فروع صناعية الى جانب قطاع المالية. 

و فضلا عن الصناعات العسكرية تشارك في المعرض صناعات متعددة هي الصناعات  المصنعة و الالكترونية و الكهربائية و الكهرومنزلية و الغذائية و الكيمائية و  البتروكيماوية و البناء و الاشغال العمومية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وحدات انتاجية للجيش الوطني الشعبي تشارك في الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرة   شارك

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