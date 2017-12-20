دعوة الشباب المقاول إلى الاستثمار بقوة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق التنمية الاقتصادية 

الجزائر - دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشباب المقاول الى الاستثمار "بقوة" في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال نظرا للمكانة التي تحتلها هذه الوسائل الحديثة في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الثروة والقيمة المضافة خارج إطار المحروقات .

ودعت الوزيرة في مداخلتها في ختام أشغال الندوة الوطنية "حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية " الشباب المقاول الى إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بعقد شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر لتوفير شبكة الانترنيت في كل المرافق والاماكن العمومية" مشيرة في هذا الصدد غالى أن "المقاولين الشباب الراغبين في انجاز مثل هذه المؤسسات سيستفيدون من تكوين في مجال الرقمنة والاتصالات الالكترونية لمدة أسبوع وكذا من دعم وتسهيلات من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب".

كما ألحت في نفس الوقت على وجوب "توفير أطر واضحة من شأنها تامين الاشخاص الذين يتواصلون عن طريق هذه الوسائل الحديثة لاسيما في المرافق العمومية" ملحة على ضرورة "منح الاهمية الى الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في العنصر البشري لاسيما من شريحة الشباب لجعلها تساهم في الاختراع والابتكار والابتعاد عن الاتكالية وعالم الاستهلاك فقط ".

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من جهته، أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد على أهمية "دعم التواصل مع فئة الشباب والاستماع الى انشغالاته ومنحه فرصة المساهمة في المجال الاقتصادي ".

وأوضح عبد المجيد سيدي سعيد أن "علاقة التواصل والشراكة بين النقابة والشباب "مهمة جدا" ملحا على وجوب "توجيههم وتقديم لهم اقتراحات بناءة حول طرق انجاز المشاريع وانشاء مؤسساتهم المصغرة".

كما شدد على ضرورة "منح كل الثقة لهذه الفئة ومرافقتها لإنجاز مؤسساتهم المصغرة " داعيا الجهات المعنية الى تذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك ".

ودعا الامين العام للاتحاد في هذا الاطار الى اعادة النظر في بعض الشروط التي يجب أن "يوفرها الشاب المقاول للاستفادة من القروض من بينها اكتراء محل أو فضاء للاستثمار قبل الشروع في انجاز مشروعه وهذا ما يكلفه خسارة في المصاريف" ،مبرزا الدور الكبير الذي قامت به لحد الان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.