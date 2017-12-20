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الجزائر-قطر: تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات

الجزائر - تحادث وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم  الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية مع رئيس مجلس الشورى السعودي،عبد الله  بن محمد  بن إبراهيم آل الشيخ حول السبل و الوسائل لتعزيز التعاون الثنائي في مجال  الطاقة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان الجانبين تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين التي  وصفاها ب"الأخوية و الممتازة".

كما تناولا افاق تطوير شراكة استراتيجية بين الجزائر و العربية السعودية سيما  في مجال الطاقة.

وتبادل الجانبان في هذا الصدد وجهات النظر حول مواضيع ذات اهتمام مشترك على  غرار النشاط البترولي القبلي  والبعدي و كذا الطاقات المتجددة.

و صرح السيد قيطوني عقب هذا اللقاء بان "علاقاتنا الثنائية ممتازة و نحن نعمل  معا لجعلها اكثر قوة حيث درسنا افضل السبل لتطوير فرص الاعمال و الاستثمار في  بلدينا كما اكدنا على ضرورة تبادل تجاربنا و خبراتنا في المجال الطاقوي و ان  ننسق معا اكثر في مجال التكوين و تقاسم المهارات".

كما أشار البيان الى ان الجانبين قد استعرضا ايضا تطور الاسواق النفطية و  الجهود التي ينسقها البلدين في اطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط  "اوبيك" و من خارج اوبيك بهدف التوصل الى استقرار الاسواق البترولية على  المديين المتوسط و الطويل.

 

للتذكير، إن رئيس مجلس الشورى السعودي يقوم بزيارة الى الجزائر بدعوة من رئيس  مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-قطر: تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 09:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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