الجزائر-قطر: تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين 

وأوضح ذات المصدر ان الجانبين تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين التي وصفاها ب"الأخوية و الممتازة".
كما تناولا افاق تطوير شراكة استراتيجية بين الجزائر و العربية السعودية سيما في مجال الطاقة.
وتبادل الجانبان في هذا الصدد وجهات النظر حول مواضيع ذات اهتمام مشترك على غرار النشاط البترولي القبلي والبعدي و كذا الطاقات المتجددة.
و صرح السيد قيطوني عقب هذا اللقاء بان "علاقاتنا الثنائية ممتازة و نحن نعمل معا لجعلها اكثر قوة حيث درسنا افضل السبل لتطوير فرص الاعمال و الاستثمار في بلدينا كما اكدنا على ضرورة تبادل تجاربنا و خبراتنا في المجال الطاقوي و ان ننسق معا اكثر في مجال التكوين و تقاسم المهارات".
كما أشار البيان الى ان الجانبين قد استعرضا ايضا تطور الاسواق النفطية و الجهود التي ينسقها البلدين في اطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" و من خارج اوبيك بهدف التوصل الى استقرار الاسواق البترولية على المديين المتوسط و الطويل.
للتذكير، إن رئيس مجلس الشورى السعودي يقوم بزيارة الى الجزائر بدعوة من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.