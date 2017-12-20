الجزائر-قطر: تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين 

الجزائر - تحادث وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية مع رئيس مجلس الشورى السعودي،عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حول السبل و الوسائل لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان الجانبين تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين التي وصفاها ب"الأخوية و الممتازة".

كما تناولا افاق تطوير شراكة استراتيجية بين الجزائر و العربية السعودية سيما في مجال الطاقة.

وتبادل الجانبان في هذا الصدد وجهات النظر حول مواضيع ذات اهتمام مشترك على غرار النشاط البترولي القبلي والبعدي و كذا الطاقات المتجددة.

و صرح السيد قيطوني عقب هذا اللقاء بان "علاقاتنا الثنائية ممتازة و نحن نعمل معا لجعلها اكثر قوة حيث درسنا افضل السبل لتطوير فرص الاعمال و الاستثمار في بلدينا كما اكدنا على ضرورة تبادل تجاربنا و خبراتنا في المجال الطاقوي و ان ننسق معا اكثر في مجال التكوين و تقاسم المهارات".

كما أشار البيان الى ان الجانبين قد استعرضا ايضا تطور الاسواق النفطية و الجهود التي ينسقها البلدين في اطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" و من خارج اوبيك بهدف التوصل الى استقرار الاسواق البترولية على المديين المتوسط و الطويل.

للتذكير، إن رئيس مجلس الشورى السعودي يقوم بزيارة الى الجزائر بدعوة من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.