نسبة البطالة تتراجع الى 7ر11 بالمئة في سبتمبر 2017 

الجزائر- بلغت نسبة البطالة في الجزائر 7ر11 بالمئة في سبتمبر 2017 مقابل 3ر12 بالمئة في أبريل 2017 حسب ما علمت واج لدى المركز الوطني للإحصائيات.

أما فيما يخص عدد البطالين فبلغ 44ر1 مليون بطال في سبتمبر 2017 (مقابل 508ر1 مليون بطال في ابريل الماضي).

و بلغ معدل البطالة 4ر9 بالمئة لدى الرجال و 7ر20 بالمئة لدى النساء في حين لوحظت فروقات هامة في نسبة البطالة حسب العمر و مستوى التكوين و الشهادة المحصل عليه.

و قدر معدل البطالة لدى الشباب ما بين 16 و 24 سنة ب3ر28 بالمئة مقابل 7ر29 بالمئة في أبريل 2017 بتراجع بلغ 4ر1 نقطة.

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من جهة اخرى كشف توزع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها وجود 692.000 بطالا لا يملكون شهادة اي حوالي نصف العدد الاجمالي للبطالين (48 بالمئة).

و بلغت نسبة الحاصلين على شهادة من التكوين المهني 2ر26 بالمئة فيما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة في التعليم العالي نسبة 8ر25 بالمئة.

و في المتوسطي تم احصاء ستة (6) بطالين من عشرة (10) كبطالين على المدى الطويل اي ما يمثل 60 بالمئة و هم بطالون يبحثون عن العمل منذ سنة او اكثر.

و يعد بطالا كل شخص دون عمل يتراوح عمره بين 16 و 59 سنة و يصرح باستعداده للعمل مع اتباع الخطوات المعتمدة في البحث عن العمل خلال فترة محددة.

لكن و على امتداد سنة ارتفع معدل البطالة مقارنة بسبتمبر 2016 أين بلغ 5ر10 بالمئة.

و خلال سبتمبر 2017 بلغ عدد السكان الناشطين 298ر12 مليون شخصا (مقابل 77ر12 مليون شخص في ابريل الماضي و 17ر12 مليون في سبتمبر 2016).

و حسب المركز الوطني للإحصائيات تميزت وضعية سوق الشغل في سبتمبر 2017 بارتفاع متواضع نسبيا في حجم السكان الناشطين مقارنة بابريل 2017 و ذلك برصيد ايجابي بلغ 21.000 شخص.

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يذكر ان السكان الناشطين (او قوة العمل) هم مجموع الاشخاص الذين بلغوا سن العمل و الذين يتواجدون في سوق الشغل سواء كانوا عاملين او بطالين.

و نتج هذا التغير في عدد السكان الناشطين عن ارتفاع اكثر اهمية في حجم السكان المشتغلين (اي الحاصلين على عمل) برصيد ايجابي بلغ 89.000 يرافقه انخفاض حجم السكان الباحثين عن العمل خلال نفس الفترة ( انخفاض ب68.000 شخص).

و قدر عدد السكان العاملين في سبتمبر 2017 ب858ر10 مليون شخص (مقابل 769ر10 مليون شخص في ابريل 2017 و 845ر10 مليون شخص في سبتمبر 2016 ).

و تكشف معطيات المركز من جهة أخرى عن ارتفاع اكبر في اليد العاملة عند الرجال مقارنة بابريل 2017 برصيد ايجابي ب129.000 شخص في حين سجلت اليد العاملة النسوية تراجعا طفيفا ب40.000 منصب.

كما اظهر تحقيق المركز ارتفاعا في حجم الشغل الذاتي (ارباب العمل و الاحرار) مقارنة بابريل 2017 برصيد ايجابي قدره 160.000 منصب.

لكن عدد الاجراء الدائمين تراجع الى 102.000 اجير في حين سجل حجم الاجراء غير الدائمين استقرارا.