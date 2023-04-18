تجارة خارجية: نظام جديد لتأطيرعمليات الاستيراد ابتداء من 2018  

الجزائر- سيتم الشروع السنة المقبلة في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 حسبما أعلنه يوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.

ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية حسب الشروح التي قدمها السيد بن مرادي خلال اجتماعه بإطارات قطاع التجارة.

وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية يضيف الوزير.

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= تعليق مؤقت لاستيراد 45 فئة من المنتجات =

زيادة على ذلك وعملا بأحكام الاجراء المدرج في مشروع قانون المالية 2018 من المزمع أن يتم الاعلان بموجب نص تنظيمي (مرسوم تنفيذي) عن قائمة بالسلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا على المديين القصير والمتوسط.

وسيتم تطبيق هذا الاجراء حسب الوزير في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات ويمكن ان يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان والذي سجل رصيده الاجمالي عجزا ب11,06 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 14,61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ويخص هذا الاجراء 45 فئة من المنتجات النهائية تتكون أساسا من السلع غير واسعة الاستهلاك أو التي يغطي الانتاج الوطني منها احتياجات السوق الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلكي وبعد موافقة الحكومة تعتزم وزارة التجارة في 2018 الاعلان عن حصة كمية واحدة للمركبات (نقل البضائعي نقل الركاب والمركبات السياحية) باستثناء الكمية الخاصة بنماذج التجميع الخاصة بالصناعات التركيبية وكذا بعض السيارات والآليات الخاصةـ حسب السيد بن مرادي.

لكن هذه الحصة لن تفتح إلا في حالة الضرورة , يؤكد الوزير خلال تصريحاته للصحافة على هامش الاجتماع.

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وبخصوص الحصص التعريفية المحددة في اطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة ببعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة , فسيتم فتحها خلال سنة 2018.

وبهذا الخصوص, أوضح الوزير أن الحصول على هذه الحصص التعريفية سيتم من الأن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع الى دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو احد فروعها.

دفتر الشروط النموذجي هذا, هو قيد المصادقة عليه حاليا بموجب وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية.

ومن المقرر أيضا انشاء آلية لتنفيذ تدابير الحماية من خلال لجنة وزارية مشتركة تكلف بمتابعة التدابير الوقائية طبقا لأحكام المرسوم رقم 05-220 المؤرخ في 22 جوان 2005 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية.

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من جانب آخر, في إطار القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلكين ومراقبة نوعية السلع , يجب أن تبرر عمليات الاستيراد مستقبلا عند التوطين البنكي بوثيقة رسمية صادرة عن هيئة معترف بها في البلد المصدر أو بلد المنشأ , تشهد بأن السلع المعنية يتم تسويقها فعليا وبحرية داخل أراضيها.

كما أشار الوزير أيضا إلى ان نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 سيتم إلغاءه في 2018 ليس فقط لكونه "أثبت محدوديته" بل لأنه كذلك "نظام البيروقراطي" و"يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب السوق من حيث التموين بالسلع.

وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018 أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد "إلا في حالة الضرورة".

و حسب السيد بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.

ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار نهاية 2016, في حين ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار سنة 2018 يضيف السيد بن مرادي.