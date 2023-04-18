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إلغاء نظام رخص الاستيراد في 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 224 مرات
إلغاء نظام رخص الاستيراد في 2018

الجزائر - أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء بالجزائر إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016ي وذلك اعتبارا من  العام المقبل 2018.

وأوضح السيد بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد "أثبت محدوديته"، واصفا إياه كذلك بالنظام "البيروقراطي" و"الذي يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.

وبخصوص السيارات، المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد "إلا في حالة الضرورة".

 

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وحسب السيد بن مرادي، سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.

ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016.

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 وبالنسبة ل2018ي ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار، يضيف السيد بن مرادي.

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إلغاء نظام رخص الاستيراد في 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 224 مرة   شارك

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