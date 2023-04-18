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الاستفادة من إعادة جدولة تسديد الديون: تمديد آجال إيداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة إلى جوان 2018  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 10:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرات
الاستفادة من إعادة جدولة تسديد الديون: تمديد آجال إيداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة إلى جوان 2018  

الجزائر - أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن آجال إيداع ملفات أصحاب  المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء رسوم  التأخير تم تمديدها الى غاية شهر جوان من سنة 2018 .

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المؤسسة  المصغرة والمقاولاتية أن "آجال ايداع ملفات المقاولين التي كانت مقررة مع  نهاية سنة 2017 للاستفادة من اجراء اعادة جدولة تسديد الديون على شكل قروض  ممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم وكذا الغاء رسوم التأخير, تم تمديدها الى  غاية شهر جوان من سنة 2018 ".

وفي هذا السياق، كشف السيد زمالي أن " 520 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة  قد أودعوا ملفاتهم الى حد الآن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  للاستفادة من هذا الاجراء". 

 

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وذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين  استفادوا من الاجهزة العمومية لدعم انشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض  الصعوبات بحيث يستفيدون من اجراء خاص يتضمن "اعادة جدولة آجال تسديد القروض  الممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم والغاء غرامات التأخير" مؤكدا أن هذا  الاجراء "لا يعني مسح الديون".

أضاف الوزير أن هذه المرافقة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011  لأن هؤلاء الشباب  لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ, داعيا  الشباب المقاول الى التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق  الوطني للتأمين عن البطالة لتقدم لهم توضيحات حول هذا الموضوع.

 

وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل سنة سيخصص كأسبوع للمقاولاتية.

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الاستفادة من إعادة جدولة تسديد الديون: تمديد آجال إيداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة إلى جوان 2018  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 10:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرة   شارك

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